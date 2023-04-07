США сделали важное заявление о начале контрнаступления ВСУ 3 7.04.2023, 10:29

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У союзников Украины есть две цели.

США и другие партнеры Украины сделают все, чтобы помочь ВСУ отвоевать оккупированные Россией территории. В том числе, поддержать контрнаступление. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает немецкое издание n-tv.

У партнеров Украины две цели, сказал Блинкен в интервью. «Одна из них - сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории». Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели. «Во-вторых, Украине следует оказать поддержку в наращивании ее среднесрочного и долгосрочного потенциала», - завил госсекретарь США.

Цель состоит в том, чтобы сдерживать агрессию и защищаться. «Пока Россия не изменит курс, мы обеспечим сохранение беспрецедентного давления со стороны санкций и экспортного контроля», - пообещал Блинкен.

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