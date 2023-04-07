Курс доллара приблизился к 3 рублям 4 7.04.2023, 10:31

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Евро также превысил 3,3 рубля.

Во всех обменниках курс продажи евро утром 7 апреля превысил отметку в 3,2 рубля. При этом в одном из банком европейская валюты стоит дороже 3,3 рубля, пишет zerkalo.io.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,35 рубля («Банк БелВЭБ»). Этот курс европейской валюты превышает отметку в 3 рубля как минимум в 10 банках. Ниже всего курс продажи евро — 3,23 рубля («Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Технобанк», «Цептер Банк»).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Технобанк» — 3,19 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,985 рубля («Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)»). Ниже всего курс доллара — 2,96 рубля («Белинвестбанк», «Цептер Банк»).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «РРБ-Банк» — 2,94 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,89 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк»), а самый низкий — 3,64 рубля («Банк БелВЭБ»).

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