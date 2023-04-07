Скабеева растерялась из-за «финского ножа» у горла РФ 2 7.04.2023, 10:39

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Пропагандистка рассказала о «восторге Байдена» из-за провала планов Кремля.

Президент РФ Владимир Путин так настоятельно требовал нерасширения НАТО на восток, что граница РФ с альянсом с 2022 года выросла больше, чем на 1300 км.

Гости студии пропагандистки Ольги Скабеевой обсудили итоги «многоходовочек» Владимира Путина.

Оказалось, что объявленная им борьба с НАТО привела к тому, что за последний год граница РФ со странами альянса выросла на 1300 километров, передает dialog.ua.

«Байден в восторге. Говорит, что блок теперь сильнее, чем прежде. Для России произошедшее означает, что к нашей сухопутной границе с НАТО добавилось 1340 км российско-финской границы», - заявила пропагандистка.

«Это финский нож, приставленный к горлу северной столицы России – Санкт-Петербургу. Ситуация для нас резко ухудшается. Здесь не нужны какие-то бодрые оптимистические заявления по этому поводу. Риски и угрозы в военном отношении для РФ на северо-западе нашей страны кратно возрастают», - резюмировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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