В Мелитополе заметили 15 военных «КамАЗов» с флагами Беларуси 2 7.04.2023, 10:46

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Позже ВСУ разгромили колонну техники, которую оккупанты собирали в городе четыре дня.

Вчера, 6 апреля, около 21:30 жители оккупированного Мелитополя услышали на северной окраине звуки, похожие на взрывы.

Как оказалось, это были «прилеты» по месту скопления вражеской военной техники и живой силы.

Сегодня, 7 апреля, мэр Мелитополя Иван Федоров в прямом эфире национального телемарафона поделился деталями вчерашних «прилетов».

Как оказалось, оккупанты в течение четырех дней свозили военную технику в районе поселка Веселое.

Противник пытался доставить военную технику, отключив в районе мобильный Интернет и телефонную связь, чтобы местные жители не выдали координаты ВСУ.

Однако по вчерашним «прилетам» можно сделать ввод, что врагу не удалось провернуть свою операцию.

Также Федоров озвучил информацию относительно недавних «прилетов» в район аэродрома. Оккупанты на вертолетах несколько дней доставляли туда какой-то сверхважный груз, который был уничтожен украинской артиллерией.

Федоров напомнил, что ВСУ уже вторую неделю подряд наносят серию ударов по оккупантам и военной технике на территории Мелитопольщины.

Тем временем жители Мелитополя сообщают, что на днях через город проехало 15 «КамАЗов» с флагами Беларуси.

Не исключено, что в грузовиках находились «вагнеровцы», которых перебрасывают на Южное направление на фоне разговоров о контрнаступлении ВСУ.

Спустя время стало известно, что «вагнеровцы» появились в Кирилловке. Они сразу же успели отличиться, ограбив местную жительницу. Так называемая «военная полиция» только разводит руками и говорит, что ничего поделать не может.

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