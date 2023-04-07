В Мелитополе заметили 15 военных «КамАЗов» с флагами Беларуси

В Мелитополе заметили 15 военных «КамАЗов» с флагами Беларуси2
- 7.04.2023, 10:46
- 3,560
Позже ВСУ разгромили колонну техники, которую оккупанты собирали в городе четыре дня.
Вчера, 6 апреля, около 21:30 жители оккупированного Мелитополя услышали на северной окраине звуки, похожие на взрывы.
Как оказалось, это были «прилеты» по месту скопления вражеской военной техники и живой силы.
Сегодня, 7 апреля, мэр Мелитополя Иван Федоров в прямом эфире национального телемарафона поделился деталями вчерашних «прилетов».
Как оказалось, оккупанты в течение четырех дней свозили военную технику в районе поселка Веселое.
Противник пытался доставить военную технику, отключив в районе мобильный Интернет и телефонную связь, чтобы местные жители не выдали координаты ВСУ.
Однако по вчерашним «прилетам» можно сделать ввод, что врагу не удалось провернуть свою операцию.
Также Федоров озвучил информацию относительно недавних «прилетов» в район аэродрома. Оккупанты на вертолетах несколько дней доставляли туда какой-то сверхважный груз, который был уничтожен украинской артиллерией.
Федоров напомнил, что ВСУ уже вторую неделю подряд наносят серию ударов по оккупантам и военной технике на территории Мелитопольщины.
Тем временем жители Мелитополя сообщают, что на днях через город проехало 15 «КамАЗов» с флагами Беларуси.
Не исключено, что в грузовиках находились «вагнеровцы», которых перебрасывают на Южное направление на фоне разговоров о контрнаступлении ВСУ.
Спустя время стало известно, что «вагнеровцы» появились в Кирилловке. Они сразу же успели отличиться, ограбив местную жительницу. Так называемая «военная полиция» только разводит руками и говорит, что ничего поделать не может.