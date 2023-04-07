Совещание с проститутками Виталий Портников

7.04.2023, 10:47

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Виталий Портников

Как деградировала российская политика и Россия.

Встреча Владимира Путина с руководителями оккупационных администраций аннексированных украинских регионов напомнила о новом качестве российской элиты, открывшей двери перед профессиональными предателями, всеми этими пушилиными и сальдо.

Собственно, обычай привечать предателей в современной России прижился со времен чеченских войн, но там хотя бы речь шла о гражданах Российской Федерации. Зато уже после оккупации Крыма в коридорах российской власти появились хрестоматийные изменники.

Могут сказать, что и Рейх после аншлюса предоставлял должности австрийцам, некоторые из них - как тот же Кальтенбруннер - поднялись до невообразимых высот. Но австрийские нацисты никогда не строили из себя австрийских патриотов.

С украинскими предателями все намного проще. Те же Константинов и Аксенов еще за несколько месяцев до аннексии Крыма не допускали и мысли о его присоединении к России и верой и правдой служили кто Януковичу, а кто местным бандитам. Если бы не решение Путина об оккупации Крыма, они бы о России и не вспомнили. Балицкий был заурядным депутатом-регионалом, который к тому же убежал из этой фракции, когда запахло жареным. В уже постмайданном парламенте Балицкий вошел во вполне себе пророссийскую группу «За мир и стабильность», но когда депутаты этой группы поехали в Москву на встречу с коллегами из Госдумы, Балицкого среди них не оказалось. Сальдо был обычным коррумпированным мэром Херсона. Пушилин был просто никто. А Пасечник верой и правдой служил в СБУ, а не создавал пророссийское подполье.

Все эти люди не бегали с российскими флагами по улицам, не выступали с речами, призывавшими Россию, не убеждали соотечественников, что на самом деле Донбасс или Запорожье - это русская земля. Да, некоторые из них по возможности зарабатывали на России, но пока русские танки не появились на территории их регионов, на Россию и Путина им было откровенно плевать - как и всем остальным жителям Крыма, Донбасса и юга Украины. Пророссийские митинги в этих регионах всегда собирали исключительно городских сумасшедших. Кандидаты, ратовавшие за союз с Россией, никогда не набирали и нескольких процентов голосов. Крым, конечно, исключение: в начале 90-х спецоперация с первым президентом автономии Юрием Машковым помогла поддержать пророссийские настроения. Но Москва сама эвакуировала своего агента, и с того времени пророссийского движения в Крыму практически не было.

Когда Путин встречается с предателями, он напоминает престарелого клиента публичного дома, убежденного, что персонал обожает его за незаурядную внешность, соленые анекдоты и ловкость в постели. Но персонал точно знает, что от внешности - если она была - осталось одно воспоминание, анекдоты гость рассказывает тупые и плоские, а в постели он был бы ловок, если бы мог. Нет, персонал любит посетителя исключительно за деньги и смотрит ему в глаза и ниже исключительно за наличные. Я вполне допускаю, что какие-нибудь местные холуи, такие же серые, как сам Путин, действительно могут восхищаться предводителем чекистского дворянства. Но такие, как Константинов, Сальдо или Балицкий, служившие и использовавшие многих господ, могут его только презирать. И это совещание с проститутками - еще одно напоминание о том, как деградировала российская политика и Россия в целом в путинские времена.

Виталий Портников, «Грани»

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