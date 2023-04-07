В Беларуси обвалился рынок новых авто

В Беларуси обвалился рынок новых авто2
- 7.04.2023, 10:51
Продажи за год снизились сразу на 80%.
В первом квартале 2023 года в Беларуси продано новых легковых авто на 80% меньше, чем за аналогичный период год назад, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.
Всего было продано 2903 машины: в январе — 756, в феврале — 945, в марте — 1202.
«Положительным фактором является появление на белорусском рынке новых брендов и моделей автомобилей. Но в то же время сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением», — говорит генеральный директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.