В Беларуси обвалился рынок новых авто 2 7.04.2023, 10:51

Продажи за год снизились сразу на 80%.

В первом квартале 2023 года в Беларуси продано новых легковых авто на 80% меньше, чем за аналогичный период год назад, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

Всего было продано 2903 машины: в январе — 756, в феврале — 945, в марте — 1202.

«Положительным фактором является появление на белорусском рынке новых брендов и моделей автомобилей. Но в то же время сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением», — говорит генеральный директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.

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