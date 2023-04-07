закрыть
7 апреля 2023, пятница, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси обвалился рынок новых авто

2
  • 7.04.2023, 10:51
В Беларуси обвалился рынок новых авто

Продажи за год снизились сразу на 80%.

В первом квартале 2023 года в Беларуси продано новых легковых авто на 80% меньше, чем за аналогичный период год назад, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

Всего было продано 2903 машины: в январе — 756, в феврале — 945, в марте — 1202.

«Положительным фактором является появление на белорусском рынке новых брендов и моделей автомобилей. Но в то же время сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением», — говорит генеральный директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Совпасть
Совпасть Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина