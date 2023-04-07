Где белорусам проще всего получить визу в Европу 2 7.04.2023, 11:00

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Турагенты называют четыре страны.

Издание nashaniva.com поинтересовалось, какие страны сейчас охотнее выдают белорусам визы в шенгенскую зону. Турагенты называют четыре страны.

Польша — по приглашению

Эта страна не выдает белорусам туристические визы, но получить польскую визу возможно. Вариантов несколько.

Самый прозрачный, но не самый простой способ — иметь приглашение от гражданина Польши или белоруса с ПМЖ (Karta Stałego Pobytu). При наличии приглашения вы сможете получить годовую национальную визу типа D. Чтобы пригласить белоруса в гости, гражданин Польши, как и владелец постоянного ВНЖ, не обязательно должен быть ему родственником. Поэтому теоретически пригласить вас в Польшу может любой постоянный житель этой страны. Но нужно знать, что с этого года немного усложнился механизм оформления приглашения.

Приглашение делается в течение месяца, поэтому визу в лучшем случае вы получите только через 1,5—2 месяца.

Тем, у кого нет таких знакомых, приглашения предлагают делать посредники. Они продают приглашения по 350 евро за штуку. Еще 150 рублей они берут за регистрацию на подачу.

Рабочие визы с «липовыми» договорами

Проще, быстрее и дешевле можно получить польскую рабочую визу. Посредники продают комплект документов, необходимых для подачи на рабочую визу, за 150 евро. За запись на подачу заявления и заполнение анкеты берут еще 200—250 рублей.

Некоторые посредники вместе с документами, нужными непосредственно для подачи на визу, за дополнительные 100—200 рублей предлагают трудовой контракт со штампом от фирмы, которая якобы пригласила вас на работу. Другие не продают их даже за дополнительные деньги. Отметим, что трудовой контракт довольно важная вещь, так как польские или литовские пограничники могут потребовать доказательства того, что вы действительно едете в Польшу на работу.

Воспользовавшись такими услугами, вы сможете получить годовую, а иногда полугодовую рабочую визу уже через три недели.

Но с рабочей визой не все так просто. Иногда у тех, кто уже воспользовался такой возможностью, но на работу в Польшу так и не поехал, могут возникать сложности при последующем получении визы из-за того, что предыдущая виза использовалась не по назначению.

Пока это не имеет массового характера, но такие случаи встречаются.

Деловые визы для ИП и не только

Еще один довольно распространенный тип польских виз — так называемые деловые визы. Правда, получить их могут только те белорусы, кто имеет ИП или фирму в Беларуси. При необходимости деловую визу можно сделать и кому-нибудь из своих сотрудников. Фирмы-посредники готовы подготовить пакет необходимых для подачи документов за 1 350 рублей на человека.

Основной плюс этого типа виз в том, что их выдают сроком до 5 лет. Естественно, никто не может гарантировать, что вам точно выдадут визу сразу на 5 лет, но такое бывает. Иногда бизнесмены получают визу на 2—3 года.

Венгрия, Франция, Италия

Среди стран, которые охотно открывают белорусам туристические визы, турагенты и фирмы, специализирующиеся на визовых вопросах, называют Францию, Италию и Венгрию.

Быстрее всего можно получить венгерскую визу, но вряд ли это будет годовая виза, поэтому тем, кто особо не спешит, советуют присматриваться к Италии или Франции. За посредничество в получении венгерской туристической визы берут по 900 рублей с человека. Время ожидания — до одного месяца.

Венгрия выдает белорусам не только туристические визы, но и визы по приглашению для посещения родственников или друзей, а также деловые визы.

Чтобы самостоятельно податься на туристическую визу, вам необходимо будет иметь подтвержденную бронь гостиницы с предоплатой. С полным списком требований для получения венгерской визы можно ознакомиться по ссылке.

Также следует знать, что с 1 апреля податься на венгерскую визу можно только через визовые центры.

Получить туристическую итальянскую или французскую визу выйдет не раньше конца мая — начала июня. Стоимость посреднических услуг — 650 евро.

Посредники утверждают, что клиенты с хорошей визовой историей могут рассчитывать на получение визы на год и даже два. С теми, кто раньше не имел визы, сложнее, особенно с итальянским направлением. Тем не менее, люди в теме говорят, что Франция и Италия в последнее время хорошо выдают белорусам туристические визы и редко обижают короткими сроками действия.

В теории можно записаться и податься на получение французской туристической визы самостоятельно. Делается это через сайт. Среди прочего вам потребуется подтверждение резервации организованной поездки либо другой документ, содержащий программу поездки, бронирование гостиницы и деньги в размере не менее 120 евро в сутки. С полным списком требований можно ознакомиться во время ответа на вопросы на сайте.

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