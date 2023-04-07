Оскорблявшему Путина Иосифу Пригожину внезапно стало плохо 11 7.04.2023, 11:07

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Последствия разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым?

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что оскорблявшему Путина в разговоре с миллиардером Фархадом Ахмедовым музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо еще до съемок шоу «Звезды сошлись». Ранее телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видеозапись, как сотрудники «03» оказывают ему помощь.

Запись программы была задержана примерно на полчаса: в ожидании ведущих (Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин) в студии томились Бари Алибасов, Дмитрий Колдун, Александр Серов, Дмитрий Дибров и другие. Правда, пусть и с опозданием, съемки состоялись. Иосиф Пригожин был на ногах, отвел шоу и даже фотографировался с гостями напоследок. По словам собеседника, хорошо знакомого с продюсером, вероятнее всего имели место быть реальные переживания шоумена

«Те люди, от которых продюсер привык и хотел бы вновь хотел услышать, что все в порядке, избегают общения с ним. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков», — пишет ВЧК-ОГПУ.

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