Путин и секретный ингредиент 2 Йозеф Йоффе

7.04.2023, 11:28

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Какая ирония!

Когда на прошлой неделе Финляндия устранила последнее препятствие на пути к членству в НАТО, крупнейшие западные газеты не обратили на это большого внимания. Однако министр иностранных дел Пекка Хаависто справедливо назвал эти дни «историческими» — конец 75-летнего нейтралитета. Начиная с этой недели, Финляндия официально входит в НАТО, а Швеция, еще одна вечно нейтральная страна, вскоре последует за ней — как только Турция прекратит блокировать ее членство.

Почему вдруг эти две страны стали рваться в военный блок, которому президент Франции Эммануэль Макрон почти четыре года назад поставил диагноз «смерть мозга», а бывший президент США Дональд Трамп в 2017 году назвал «устаревшим»? Широкий ответ на этот вопрос может дать мудрый афоризм британского мыслителя XVIII века Сэмюэля Джонсона: «Когда человек знает, что его повесят через две недели, его мозг чудесным образом концентрируется».

Впрочем, есть и более лаконичный ответ на этот вопрос: Владимир Путин. Человек, желающий стать королем Европы, дал НАТО новый мозг и новые жизненные силы.

Какая ирония! Одним из многочисленных предлогов Путина для подчинения Украины было желание остановить расширение НАТО раз и навсегда. А вместо этого, подтолкнув две нейтральные нордические страны в этот блок, он достиг прямо противоположного результата. Несколько десятилетий здоровье НАТО не было таким хорошим, как сейчас.

Впрочем, не все лавры полагаются Путину. НАТО никогда не было таким застойным, как утверждали Макрон и Трамп. Это старейший альянс свободных стран, а долголетие говорит о его функциональности. В былые века короли меняли коалиции чаще, чем парики. Как отметил однажды лорд Палмерстон, «у нас нет вечных союзников, и у нас нет вечных врагов».

НАТО уникально в анналах истории национальных государств. Когда Наполеон был окончательно разбит, коалиция, созданная против него, ушла в историю. Напротив, блок НАТО никогда не был временным браком по расчету, которому предстояло развалиться сразу после победы или поражения. Его силы интегрированы под властью верховного командующего, и он приносит пользу благодаря совместимости техники, общим коммуникациям и постоянным учениям. Такая синергия сильно повышает стоимость ренационализации обороны, и поэтому ни один член НАТО ни разу не дезертировал.

Более того, этот альянс продолжает расширяться. В 1949 году он начинался с 12 стран. В 1950-х к нему присоединились Греция, Турция и Западная Германия, в 1980-х — Испания, в 1999 году — три бывших советских сатрапии, а в 2004 году — еще семь. В 2009 году в НАТО приняли Албанию и Хорватию, в 2017-м — Черногорию, а в 2020-м — Северную Македонию. После вступления Финляндии и Швеции изначальная дюжина вырастет до 32-х стран. Такой рост не свидетельствует о моральном устаревании.

Самая важная причина такого долголетия — это Соединенные Штаты, которым пришлось преодолеть свое давнее отвращение к «обременительным альянсам», как выразился Томас Джефферсон в своей первой инаугурационной речи в 1801 году. И действительно, США не давали никаких обязательств Европе в первые годы Первой мировой войны или Второй мировой. Разворот от самоизоляции к постоянному альянсу с Европой случился не раньше Холодной войны, когда бывшие изоляционисты предоставили Западной Европе свой самый ценный дар — зонтик безопасности под маркой «Сделано в США», который в момент пика включал более 350 тысяч американских солдат и тысячи зарядов тактического ядерного оружия и заставлял наследников Сталина вести себя прилично.

Кроме того, США действовали не только как защитник, но и как миротворец. Благодаря их гарантии общей безопасности многовековые враги — Британия, Франция и Германия — смогли без опаски отказаться от гонки вооружений и стратегического соперничества, на смену которым пришло доверие и единое сообщество.

Именно поэтому Европейское оборонительное сообщество (исключающее США) умерло еще в колыбели в 1954 году, и именно поэтому блок НАТО достиг возраста 74 лет, и именно поэтому создание чисто европейского стратегического игрока остается лишь благородной мечтой, несмотря даже на тот факт, что Евросоюз и Великобритания вместе представляют собой вторую по размерам экономику в мире (отставая от США и опережая Китай). Америка — это не столь уж секретный ингредиент. Она избавляет европейцев от необходимости организовывать раскалывающую их автономную оборону.

И доказательством здесь служит захватническая война Путина против Украины. Когда в прошлом году после полномасштабного вторжения России президент США Джо Байден заявил о серьезности своих обязательств, колеблющиеся европейцы могли почувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы тоже вмешаться. Поскольку имелся «мистер Биг», сдерживающий ядерную военную машину Кремля, потенциальные посредники в виде Франции и Германии удержались от своих классических рефлексов. Германия отказалась от газопровода «Северный поток-2» из России и организовала постоянный поток техники в Украину — включая даже танки «Леопард-2», хотя лишь после того, как США сделали первый шаг со своими танками «Абрамс».

В результате альянс с диагнозом «смерть мозга» воспрял — ничто так не концентрирует мозг, как предстоящее повешение. Блок НАТО, с поправкой на Венгрию и Турцию, понял очевидное. Война у его порога касается не только Украины, но и бесценного европейского порядка, который делегитимизирует захваты и завоевания. Ставки не могли быть выше. Как и во времена Сталина, путинская выходка вернула к жизни призрак российской гегемонии над Европой. Путин хочет обладать сертифицированной сферой влияния, а желательно восстановления старой советской империи, совершив прыжок «назад в будущее».

Если украинская война превратится в истощающее тупиковое противостояние, тогда голоса сторонников политики умиротворения («дайте Путину отходной путь») будут звучать все громче на обоих берегах Атлантики, причем как слева, так и справа. Готова ли Европа к сдвигу ее стратегической парадигмы в сторону силовой политики?

Агрессивная война России уже показала истинную цену трех десятилетий европейского разоружения. Блок НАТО сократил не только запасы боеприпасов, но и линии производства вооружений. Казалось, что крайне интенсивные и продолжительные боевые действия стали уделом прошлого. Но, как бы ни развивалась дальше эта война, она стала отрезвляющим уроком для Запада: нужно накапливать достаточное количество снаряжений и боеприпасов, инвестировать в мобильность, тренировать солдат.

«Захватчик всегда миролюбив», учил Клаузевиц. Он хочет захватывать максимально «мирно». И поэтому «мы обязаны готовиться к войне», чтобы ее предотвратить. Задумываясь о будущем, Запад должен прислушаться к этому старинному правилу: сдерживание лучше необходимости останавливать агрессию. И это намного дешевле.

Йозеф Йоффе, Project Syndicate

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