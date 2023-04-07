Электронный спиритизм Александр Невзоров

7.04.2023, 12:10

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Александр Невзоров

Кто будет разрабатывать для путинской России важнейшие правила жизни.

Российская партия ЛДПР занялась электронным спиритизмом. Теперь нейросети будут генерировать мнение мертвого Жириновского, которым и будет руководствоваться партия при принятии любых решений.

Более того, вердикт покойника всегда будет озвучиваться и на пленарных заседаниях, что позволит старому трупу вновь полноценно участвовать в накарябывании законов.

Не стоит ограничиваться Жириновским. Игрушка для дураков( нейросеть) вполне способна «вернуть в строй»: Скуратова, Салтычиху, Берию, ваньку-каина, Ягоду, Пуришкевича и еще сотню дегенератов-садистов, которые разработают для путинской России важнейшие правила жизни.

Александр Невзоров, Telegram

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