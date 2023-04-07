Большинство аптек Беларуси перестают продавать лекарства по рецептам 1 7.04.2023, 12:18

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Сложнее всего будет жителям небольших городов.

В городе Смолевичи скоро останутся всего три аптеки, где можно купить лекарства по рецепту вечером после рабочего дня, и лишь одна, где это можно сделать в воскресенье. Подобные проблемы грозят большинству небольших городов Беларуси. Да и в больших реализовать рецепт врача скоро можно будет практически только в государственных аптеках. Это связано с постановлением Минздрава, которое вступает в силу с 1 июня.

Сейчас в Беларуси, по данным ilex.by, работает около 3600 аптек. Государственной сети «Белфармация» и региональным «Фармациям» принадлежит около 1850 точек, соответственно, почти половину рынка занимают коммерческие сети. Все аптеки страны делятся на пять категорий.

Первая категория — это производственные аптеки площадью не меньше 100 квадратных метров, в них, кроме торгового зала, должно быть еще под десяток разных помещений для работников, производства и хранения лекарств. Вторая категория — крупные аптеки площадью от 60 «квадратов» с торговым залом, помещениями для персонала и хранения лекарств. Аптеки 3-й категории создаются в сельских населенных пунктах, а четвертой — в организациях здравоохранения.

А вот к пятой категории особых требований раньше не было — лишь площадь не менее 25 м². Это обычные небольшие аптеки, которые встречаются в жилых домах, торговых центрах, на вокзалах и в прочих оживленных местах.

Именно такие аптеки попадают под серьезный удар в связи с новым постановлением Минздрава, принятым 20 января этого года. Оно вносит изменения в документ под названием «Надлежащая аптечная практика», которым регулируется работа всех аптек страны.

Согласно поправкам, теперь аптеки пятой категории будут иметь право продавать лишь те лекарственные препараты, на которые не требуется рецепт врача.

При этом Минздрав сделал исключение: продавать по рецептам по-прежнему смогут аптеки пятой категории, которые осуществляют бесплатное и льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и перевязочными материалами. А этим занимаются только государственные аптеки, почти все из них относятся к сети «Белфармация» и региональным «Фармациям». Таким образом, небольшие госаптеки из-под удара выведены.

А вот частникам придется работать в совершенно новых условиях. Ведь именно к пятой категории относится большинство коммерческих аптек Беларуси, которые редко занимают помещения больше 60 «квадратов». Запрет продавать рецептурные лекарства грозит им снижением числа клиентов, уменьшением выручки, не исключено, что каким-то аптекам придется закрыться.

Новые правила сулят проблемы и для жителей страны, особенно в небольших городах. Как правило, крупных частных аптек в них нет. А значит, купить рецептурные лекарства можно будет в государственных аптеках сети «Фармация», у которых стандартный график работы. Возникает вопрос и насчет цен. В госаптеках они и так не самые низкие, особенно на импортные препараты, а без конкуренции с частниками за покупателя рецептурные лекарства там могут стать еще дороже.

На это в редакцию zerkalo.io пожаловалась жительница Смолевичей Татьяна (имя изменено). В райцентре, где проживает более 20 тыс. человек, есть всего семь государственных аптек. Из них по будням только три работают после шести вечера, самое большее — до 19.30 (одна). А по выходным и праздникам и вовсе лишь одна открыта до пяти вечера, еще одна работает в субботу до обеда.

Есть еще шесть частных аптек с удобными графиками работы, но рецептурные лекарства там продаваться больше не будут. Их можно будет приобрести только в государственных. Там уже вывесили соответствующие объявления.

«И то, если еще у них эти препараты будут. Все для людей… В коммерческих нормальные графики и цены на лекарства, в том числе те рецептурные, которых в государственных нет», — отметила жительница Смолевичей.

Новых аптек будет меньше

Ограничения на продажу лекарств — это не все проблемы, которые несет частным аптекам постановление Минздрава. Оно вводит еще и ограничения на количество и размещение аптек в городах и открытие новых аптек.

Это опять же касается самых распространенных и простых для создания аптек 5-й категории. Раньше, чтобы открыть очередную такую небольшую аптеку, юрлицу достаточно было иметь в своей сети хотя бы одну крупную аптеку первой или второй категории на всю страну. Теперь же открывать аптеки 5-й категории сеть сможет только при условии, что в административном центре соответствующей административно-территориальной единицы у нее имеется аптека 1-й или 2-й категории.

Проще говоря: не имея в райцентре крупной аптеки площадью более 60 м², открыть там новую небольшую аптеку сеть не сможет. А создавать крупные аптеки в Скиделе, Брагине или Лепеле для бизнесменов может быть нерентабельно. То есть новые аптеки, особенно коммерческие, в небольших городах будут появляться намного реже (если вообще будут).

Но даже если сеть имеет в городе крупную аптеку, чтобы открыть новую помельче, нужно будет соблюсти целый ряд правил. Минздрав установил требования по расстоянию между аптеками и их количеству в торговых центрах. Так, в населенных пунктах можно будет открыть аптеку только при отсутствии других аптек в радиусе 500 метров. При этом в одном здании можно размещать только одну аптеку.

Исключение составляют крупные торговые центры. Если площадь ТЦ от 5000 до 10 000 м², там может быть две аптеки, если больше 10 000 м2 — можно до трех аптек. В торговых центрах до 5000 «квадратов» допускается размещение только одной аптеки.

Эти изменения вступили в силу 1 марта. На уже существующие аптеки они распространяться не будут. А вот открывать новые аптеки теперь стало гораздо сложнее.

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