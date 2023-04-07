Украинский дипломат: Разговоры с Си будут жесткими 7.04.2023, 12:00

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Си Цзиньпин

Китай не сможет противостоять цивилизованному миру.

Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия исчерпывает свой потенциал. Еще немного, и ситуация приобретет совсем иной характер

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Проходит визит Макрона в Китай. Дипломатический занавес скрывает то, что в ближайшие дни у Си Цзиньпиня будут сложные переговоры. Разговоры будут жесткими и прямыми. Ситуация выходит на финишную прямую, имею в виду российскую агрессию в Украине. Потому что всем понятно, что Россия исчерпывает свой потенциал, еще немного, и ситуация приобретет совсем иной характер.У Китая есть две возможности. Либо жестко сказать Путину: Заканчивай эту авантюру и у тебя еще, возможно, останутся какие-то шансы. Либо Китаю с Запада могут сделать, как говорят в Одессе, нервы», - подчеркнул Огрызко.

Дипломат также добавил, что если эти нервы будут стоить Китаю разрыва экономических связей с Западной Европой и Америкой, то для китайцев ситуация будет сложная и плохая.

«За дипломатическими формулами будет идти речь о прямых и понятных вещах. Китай с Россией не сможет противостоять всему цивилизованному миру. Сейчас цивилизованный мир объединился и четко говорит о том, кто является врагом. Играть с полуживой Россией будет сложной задачей для Китая», – подчеркнул Огрызко.

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