Обиженный Гиркин «слил» правду о бригаде РФ «Александр Невский» 7.04.2023, 12:22

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Командование подразделения опозорилось под Авдеевкой.

Офицер ФСБ РФ, диверсант и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) разоблачил бригаду «Александр Невский», в которой не сложилась его карьера.

Откровенно о группировке, которую возглавляет некий Алексей Верещагин «Емеля», Стрелков рассказал в своем блоге в Telegram 7 апреля, передает Диалог.UA.

Он напомнил, что в сентябре минувшего года лично рекламировал «Александр Невский», так как за это ему была обещана должность начальника штаба данной группировки. Сотрудничество их, как известно, не сложилось.

Стрелков разгневан и мстит, рассказывая правду о бригаде.

«Я тебя породил – я тебя и убью», - написал военный преступник.

Так, он уверяет, что бригада существует в основном только на бумаге, а его командиры «пилят бабки» за счет так называемых «мертвых душ».

«Батальон прибыл на фронт в состоянии, в лучшем случае, «усиленной роты» без обещанного тяжелого вооружения и боевой техники и начал разваливаться еще на полигоне под Тамбовом, где на нем, судя по всему, «пилил бабки», кроме самого Верещагина, еще его приятель Байкер (зять лично известного мне генерала) и, вероятно, не только он», - написал Стрелков.

Он уверяет, что после боя за Авдеевку, который провалился с треском, ядро подразделения, состоящие из опытных бойцов и офицеров, «запятисотилось», то есть устроило бунт и дезертировало.

Разбираться с бунтующими солдатами, уверяет диверсант, на фронт приезжал лично российский генерал Евкуров, однако он не смог убедить их продолжать «мясные штурмы».

«На данный момент в широко разрекламированной «бригаде» нет даже одной боеспособной роты», - уверяет Стрелков.

С его слов, командование в сотрудничестве с байкерским клубом «Ночные волки» играет жизнями солдат, зарабатывая себе на этом деньги и влияние.

Официально в группировке свыше 1 тысячи солдат, на самом же деле, со слов Стрелкова, там нет и пары сотен бойцов. Оружия у группировки также нет, помимо небольшого количества СПГ-9 и «Утесов».

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