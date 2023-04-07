Военный эксперт: Только два человека в мире смогут заставить Путина остановить войну

Военный эксперт: Только два человека в мире смогут заставить Путина остановить войну7
- 7.04.2023, 12:32
- 15,036
Глава Кремля учитывает их мнения и ожидания.
Украинский военный эксперт Иван Ступак считает, что Си Цзиньпин сможет надавить Путина в вопросе вывода войск РФ с территории Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».
«Только два человека в мире могут заставить Путина заставить сесть за стол переговоров, или заставить остановить войну - это президент Турции и глава КНР», - отметил Ступак.
По словам военного эксперта, эти два человека пользуются авторитетом и уважением лично в глазах Путина.
«Путин учитывает их мнение, их ожидания. Если с руководителем Китая продолжается общение, если Песков говорит, что ничего не изменилось - это значит, что процессы продолжаются. Очень вероятно, что Китай сможет нажать на Российскую Федерацию, чтобы начались первые «жесты доброй воли» в этом году», - подчеркнул Ступак.