Четырнадцать кенийских коров Андрей Окунь

7.04.2023, 12:50

3,368

Выстраивание Кремлем отношений с Гондурасом и Зимбабве выглядит комично.

Я нашел точку соприкосновения с патриотически настроенной публикой. Оказывается, оба наших «лагеря» посмеиваются над тем, как Путин хвастается наращиванием экономических отношений с Гондурасом, Зимбабве и другими странами, названия которых русскоговорящий человек привык слышать исключительно в анекдотах.

Я над этим новым вектором российской дипломатии искренне насмехаюсь. Ярые «патриоты» крякают со словами: «Ну а что делать, если остальной мир против нас?».

Эта вынужденная дружба ведь никак не вписывается в идею о том, что Россия поднялась с колен и теперь залечивает уязвленную гордость. Путин зачем-то радостно сообщает о новых «достижениях» на дипломатическим треке, а гордые россияне только лицо ладонью закрывают: «Ладно, ладно, давай дальше».

Выстраивание отношений России с Гондурасом и Зимбабве в моей голове всегда выглядело комично. Сидит Путин, бывший член международного клуба G8, грустит и приговаривает: «Ты, Зимбабве, будешь Германией. А ты, Гондурас, прикинься американцами, все равно вы где-то там рядом обитаете». И играется на осколках былого величия.

Вспомнил по этой теме историческую аналогию. В США 11 сентября 2001 года произошли страшнейшие теракты. Вести о них спустя почти год дошли до кенийского племени Масаи, которые в знак солидарности подарили Вашингтону 14 священных коров. Американцы дар приняли и сели думать, что с ним делать. Так как коровы священные убить или продать их нельзя, а перевозить сложно. Решили в итоге обменять на украшения, которые те же члены Масаи и производят.

Вот и у России с Гондурасом примерно то же самое. Вроде, здорово, а толку - ноль. Даже коров не предлагают.

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».