«Покрасилось все, кроме яиц» 3 7.04.2023, 13:05

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Белорусы провели интересный эксперимент перед Пасхой.

Отвар луковой шелухи покрасит яйца в красный цвет, а настойка каркаде — в космический синий. Настойка куркумы даст желтый, но лучше оставлять яйца в отваре на ночь. Как лучше покрасить яйца на Пасху проверил Hrodna.life. Некоторые способы в нашем эксперименте покрасили все, кроме яиц. От свеклы не отмывались пальцы, а пищевые красители оставили пятна на белом столе.

Сначала испробовали экологичные способы окраски яиц. Нашли в интернете подборку рекомендаций, как получить разные цвета. Потом повторили эксперимент с пищевыми красителями. Дополнительно попробовали три способа декора яиц для праздничного стола.

Луковая шелуха — способ работает

Рецепт 1: «Как у бабушки». Залить луковую шелуху кипятком. Спустя 2 часа подсолить и положить яйца. Вскипятить и варить 10 минут на медленном огне. Можно оставить на дольше. Цвет станет интенсивнее.

Классический рецепт дает на скорлупе бордово-коричневый цвет. Чтобы яйца были не одинаковыми, надели на одно резинки, на второе положили листок и закрепили его марлей, на третьем «потрескали» скорлупу, чтобы на очищенном яйце получился мраморный окрас.

Вареная свекла — розовый цвет не получился

Рецепт 2: Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Выложить свеклу в кастрюлю, добавить уксус и воду. Прокипятить 10 минут и остудить. В отвар положить вареные яйца и дать настояться несколько часов.

Во всех рецептах из интернета рекомендуют искать более розовую свеклу. Но мы не знали, что бывает розовая свекла. В результате окрасились только пальцы, пока терли свеклу. Яйцо оставили в отваре на ночь. Результат не порадовал.

Зеленый цвет — запахло летом, но цвет не взялся

Рецепт 3: Шпинат и петрушку мелко порезать. Залить водой, добавить уксус и поставить на плиту. После закипания варить 15 минут. Еще час подержать яйца в отваре. Можно оставить на ночь.

На зеленый цвет надежды нет. Крапиву в начале марта сложно найти, а шпинат и петрушка кроме летнего запаха ничего не дали. Только из-за следа от резинки виден оттенок, который получился.

Куркума — цвет есть, но хотелось ярче

Рецепт 4: Насыпать куркуму, уксус, соль и залить водой. Яйца опустить в кастрюлю. После закипания варить 10 минут. На 1 литр воды нужно 2 пачки куркумы по 25 г.

Яйца оставили в отваре на ночь, но на результат это мало повлияло.

Оранжевым стал только клей. Способ с апельсиновой цедрой и паприкой не сработал

Рецепт 5: Налить в кастрюлю воды, добавить 4 столовых ложки паприки и 4 столовых ложки апельсиновой цедры. Варить 30 минут. Яйца положить в отвар и оставить на ночь.

Для узора использовали горячий клей. В итоге окрасился только он. Правда, снять клей со скорлупы не получилось.

Как покрасить яйца с помощью каркаде — это просто космос! Наконец-то нашли рабочий способ

Рецепт 6: Работает на 100%. Каркаде залить водой и довести до кипения. Снять с огня и дать отвару остыть. За это время сварить яйца вкрутую. В отвар добавить уксус и положить яйца, посолить. Через час цвет скорлупы станет синим.

В интернете обещали, что чай каркаде покрасит яйца в синий цвет. Некоторые пугали, что яйца станут кислыми. Для эксперимента попробовали этот способ. Через час получился «космический» синий.

Одно яйцо мы оставили на ночь, чтобы посмотреть какой максимальный оттенок может получиться. Второе поместили в марлю с веточкой укропа. На третьем — разбили скорлупу, чтобы получились трещины и «мраморный рисунок» на очищенном яйце.

Пищевые красители — красить проще, но результат не очень

Вторую часть яиц окрасили пищевыми красителями. Как покрасить яйца с их помощью? Очень просто: способ расписан на обратной стороне упаковки. Выбрали пять цветов.

Добавили способ, который нельзя было сделать при помощи натуральных красителей — разноцветный. Для этого раскрасили вареное яйцо ватными палочками, смочеными в пищевых красителях и оставили высохнуть.

На все приготовления натуральных красителей ушло 3 часа и 15 рублей. Отвар зелени, свеклы и цедра апельсина не окрашивают яйцо. Пищевые красители дали бледную окраску. Их цена — 1,5 рубля за упаковку.

Лайфхаки: как использовать скорлупу для декора

Разбитая скорлупа может стать декоративной мозаикой. Целую скорлупу можно использовать как форму и сделать свечу или декоративный кактус.

Скорлупу разбитого яйца поломать на мелкие кусочки и приклеить на новое в виде мозаики. приклеить можно клейстером (крахмал с водой) или клей-карандашом.

«Кактусы» на столе

Яйцо покрасить в зеленый цвет и маркером нарисовать крестики. «Посадить» в маленький горшочек. Вместо земли насыпать декоративные или обычные камешки. Сверху приклеить цветочек, можно сделать из бумаги.

Свеча в скорлупе

Если дома остались старые свечи, то праздничный стол можно украсить свечками в виде яиц.

Разбить/ проколоть толстой иглой, шилом скорлупу яйца и вылить содержимое. Старые свечки нарезать и оставить немного воска у основания фитиля, чтобы можно было его устойчиво поставить в яйцо. Взять пластиковую посуду, засыпать нарезанную свечку и поставить на водяную баню. Подождать пока свечка станет жидкой и залить в скорлупу с фитилем. Когда остынет, очистить как обычное яйцо.

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