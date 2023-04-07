В Москве мужчина с пистолетом прорывался в главное здание минобороны РФ 7.04.2023, 13:03

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Инцидент произошел на КПП на Фрунзенской набережной.

В Москве вооруженный пистолетом мужчина пытался проникнуть в главное здание минобороны России в пятницу, 7 апреля. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС и российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел на КПП возле главного здания минобороны на Фрунзенской набережной.

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог», — заявил неназванный собеседник агентства в силовых структурах.

По его словам, на мужчину составили протокол по статье о мелком хулиганстве и направили на обследование в психиатрическое отделение. По предварительным данным, изъятое у задержанного оружие — пневматический пистолет.

Telegram-канал 112 пишет, что задержанный — житель Ярославля 40-летний Дмитрий Буман. «Осторожно, новости» сообщают, что задержанный Дмитрий Б. — глава Товарищества сообственников жилья (ТСЖ) из города Рыбинск.

В минобороны РФ и Москве официально сообщения об инциденте не комментировали.

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