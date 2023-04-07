«Считаю, что штрафы должны быть строже, а не две базовые» 4 7.04.2023, 13:14

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Что думают белорусы о паркующихся на местах для инвалидов «автохамах».

По правилам ПДД, парковаться на местах для инвалидов могут только те автомобилисты, которые имеют специальное разрешение и знак «Инвалид» на своем автомобиле.

И мало кто из виновников задумывается над тем, что на парковках дисциплина тоже очень важна.

Сотрудники ГАИ с журналистом «Лидской газеты» подъехали к стоянке у Лидской ЦРБ. Она небольшая, поэтому всегда заполнена авто. На месте, обозначенном знаком «Парковка только для инвалидов» и соответствующей табличкой, стоит «Фольксваген», а в нем сидят два молодых человека. Наклеек с опознавательным знаком «Инвалид» нигде на машине не обнаружилось.

Водитель транспортного средства соответствующего удостоверения, дающего право на парковку на выделенном для инвалидов месте, не имел. Госавтоинспектору объяснил, что приехал в больницу, чтобы сделать флюорограмму, и знак не заметил. Так как подобное правонарушение у молодого человека первое, инспектор оформил предупреждение и попросил убрать автомобиль с места для инвалидов.

Далее рейд направляется к «ЛидаПарку». Места для инвалидов здесь отмечены специальной дорожной разметкой синего цвета. Находятся они ближе к входу в магазин и по размерам намного шире стандартных. Не заметить их невозможно: уже издалека бросаются в глаза. Но местные автовладельцы без зазрения совести их занимают. В день рейда из шести мест два были заняты.

По базе владельцев транспортных средств инспектор узнал номера мобильных телефонов водителей.

Первой к машине из магазина вышла женщина. Предъявив документы, она сказала, что знак видела, но очень торопилась по делам. Вот и «кинула» легковушку в непосредственной близости от входа в магазин. Что тут скажешь? Удобно.

К слову, хозяин второго, элитного авто также знал, где оставляет своего железного коня. На мой вопрос, есть ли у него инвалидность и соответствующие документы, округлил глаза: мол, здоров и прекрасно себя чувствует. Увещевания инспектора ГАИ выслушал спокойно, пообещал, что впредь так делать больше не будет.

Обоим водителям было выписано предупреждение, но только на первый раз. В случае, если в течение года они вновь попадутся на данном нарушении, им будет выписано постановление о наложении административного взыскания. Санкция статьи 18.18, части 2 предусматривает штраф в размере двух базовых величин.

– Меня вот что удивляет, – заметила покупательница, направлявшаяся к авто, припаркованному неподалеку. – Все водители проходили обучение в автошколах и имеют водительские удостоверения, но все равно становятся на места, где черным по белому указано, для кого они предназначены. Честно говоря, пока в семье не случилось горе, я сама не задумывалась над этим, но и никогда не нарушала: закон для всех один. А сейчас отец – инвалид. И я знаю каково ему, когда каждый шаг дается с трудом. Автомобиль зачастую приходится ставить в 10-15 метрах от входа в магазин, если тоже удастся. Считаю, что штрафы должны быть строже, но точно не две базовые величины. Тогда кровно заработанные будут считать не только в магазине, но и на парковке.

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