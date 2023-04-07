«Нас ненавидят»: российский пропагандист рассказал об унизительном инциденте в метро 4 7.04.2023, 13:31

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Дмитрий Евстафьев

Гость ток-шоу на российском ТВ предложил обитателям Кремля повторить его опыт.

В связи с поражением в войне в российском обществе растет раздражение. Гнев уже начал выливаться на кремлевских пропагандистов.

Откровенно об этом рассказал российский лейтенант запаса, «политолог-американист» и частый гость пропагандистских ток-шоу РФ Дмитрий Евстафьев.

На его жалобы внимание обратил украинский блогер Сергей Стерненко в Telegram.

Евстафьев уверяет, что на улице к нему начали подходить и высказывать недовольство российские граждане. Он крайне возмущен тем, что ему приходится выслушивать от россиян в свой адрес.

«Ко мне хотел подойти один человек в метро, узнал (меня). Подошел, посмотрел, махнул рукой и отошел. Для меня это были очень тяжелые переживания», - пожаловался российский лейтенант.

Он высказал уверенность, что гнев на власти у россиян огромен. Спасает руководство страны только то, что с населением оно не сталкивается в жизни.

«Выслушиваю от людей, что они думают. И вот я думаю, что нашим руководителям иногда тоже надо спускаться в метро и смотреть, сколько остановок они проедут без тяжких телесных (повреждений - ред.)», - заявил разгневанный пропагандист.

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