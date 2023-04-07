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Горы тел: ВСУ показали окопы россиян под Бахмутом

  • 7.04.2023, 13:38
  • 2,838
Горы тел: ВСУ показали окопы россиян под Бахмутом

Украинский дрон вызвал панику у оставшихся в живых оккупантов.

Армия РФ вместе с ЧВК «Вагнер» с лета прошлого года штурмуют город-крепость в Донецкой области.

По состоянию на 7 апреля украинские воины продолжают держать оборону и не сдают Бахмут, а оккупанты несут огромные потери и выдыхаются.

Тelegram-канал «Украина 365» публиковал видео с паникой россиян в окопах, которые пытались спрятаться от удара беспилотника ВСУ. Это не помогло, и окоп превратился в братскую могилу.

Очередная волна «вагнеровцев» отрицательно сходила в атаку. Теперь «денацифицированные» российские оккупанты удобряют землю.

Украинский дрон снял заваленные трупами окопы военных преступников. Никто даже не предпринимает попыток забрать оттуда тела.

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