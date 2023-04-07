«Хороший коп» и ничтожный статус Кремля Орест Сохар

7.04.2023, 13:53

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Как Китай договаривается с ЕС.

Китай делает вид, что его политика может быть такой же изощренной, как шелк. Накануне визита в КНР президента Франции Макрона и главы Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, китайский посол в ЕС дал прикольное интервью, озвучив недипломатическую штуку: Си имеет бункерного за дурака.

Формально месседж звучал несколько деликатнее: заявления главы КНР о безграничной дружбе Пекина и Москвы – не больше, чем риторический прием.

Перевод с эзопового языка на человеческий. Риторичность – языковая фишка, используемая с целью лишь повлиять на слушателей, а не передать объективную информацию. На русском это звучит как «говорите для красного словца».

Посол также подчеркнул, что Пекин не поддерживает деяния русские в Украине, не снабжает орков оружием и не планирует этого в будущем. А Крым – это Украина.

С США возник переговорный клинч, Китай стремится договориться с ЕС.

Переговоры с Америкой оказались слишком милитаризованными для КНР, поскольку Госдеп вносил в повестку дня не только вопрос о независимости Тайваня, но и об ограничении технологических вооружений, особенно космических.

Переговорный трек с ЕС сформирован в основном на экономической проблематике плюс проблема российской войны в Украине. Пекин видит в Макроне и Урсуле хороших союзников, которые помогут разговаривать с США. В обмен на это Пекин готов изменить отношение к Москве.

Значимость «риторической» дружбы с Кремлем иллюстрируют следующие цифры: по итогам 2022-го товарооборот Китая и США и ЕС был в восемь раз больше чем с РФ. У такой дружбы с русской нет никакой математики. Есть только рациональный расчет.

Китай уже намекал США на готовность «сдать» Путина ради «международной разрядки». Financial Times опубликовала ряд политических заявлений дипломатов КНР, суть которых сводилась к «Путину не доверяем и не понимаем, он сошел с ума». Но недавно все эти усилия разбивались о бронестойкую позицию Вашингтона. Как сложится на этот раз, – посмотрим.

Орест Сохар, t.me

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