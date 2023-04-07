закрыть
7 апреля 2023, пятница, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно силовики задержали правозащитника Сазонова

  • 7.04.2023, 14:03
В Гродно силовики задержали правозащитника Сазонова
Виктор Сазонов

Лукашисты пришли к безоружному белорусу в «боевой амуниции».

В Гродно сегодня утром был задержан правозащитник Виктор Сазонов. Как сообщил правозащитный центр «Весна», его задерживали силовики в «боевой амуниции».

Причина задержания пока неизвестна. Виктор Сазонов задерживался в июле 2021 года, когда по всей Беларуси прошли обыски у правозащитников. Он был подозреваемым по делу «Вясны», находился под подпиской о невыезде. Позднее статус подозреваемого с него сняли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц