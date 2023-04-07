В Гродно силовики задержали правозащитника Сазонова 7.04.2023, 14:03

Виктор Сазонов

Лукашисты пришли к безоружному белорусу в «боевой амуниции».

В Гродно сегодня утром был задержан правозащитник Виктор Сазонов. Как сообщил правозащитный центр «Весна», его задерживали силовики в «боевой амуниции».

Причина задержания пока неизвестна. Виктор Сазонов задерживался в июле 2021 года, когда по всей Беларуси прошли обыски у правозащитников. Он был подозреваемым по делу «Вясны», находился под подпиской о невыезде. Позднее статус подозреваемого с него сняли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».