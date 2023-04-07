Где в Беларуси купить запрещенную продукцию Nivea 3 7.04.2023, 14:14

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Цена на нее довольно высокая.

Легализация параллельного импорта и квоты позволили вернуться на полки магазинов некоторым запрещенным продуктам из «недружественных» стран. К примеру, на полки белорусских магазинов вернулись шоколадки Merci и конфеты Toffifee. Но при этом таможенники не пропустили в страну несколько тонн продукции Milka.

В этой ситуации «Зеркало» посмотрело, есть ли в продаже запрещенная популярная косметика Nivea, которая с мая 2021 года попала в немилость к белорусским чиновникам.

Запрет белорусских властей на продажу товаров Nivea, как и автомобилей Škoda, начал действовать вскоре после того, как эти бренды отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения Минске. После этого торговле разрешили распродать остатки продукции известного немецкого концерна Beiersdorf.

Спустя почти два года после введения запрета найти продукцию Nivea в магазинах почти невозможно. Встречаются лишь единичные товары, которые, вероятно, по каким-то причинам все еще не распродали, и срок годности позволяет предлагать их покупателю. Так, в онлайн-версии сети аптек «Планета здоровья» в Минске продают омолаживающую сыворотку этого бренда итальянского производства. Цена на нее довольно высокая — 43,37 рубля. В наличии, судя по всему, остались только две баночки продукта.

В «Острове чистоты» остался только один вид товара — тоник для лица с розовой водой, произведенный в Германии. Срок годности продукта составляет 30 месяцев.

В то же время косметику и средства гигиены можно купить под заказ. Например, интернет-магазин «Сима-Минск» предлагает матирующий гель для умывания Nivea за 12 рублей. Гель для душа BOOST можно заказать за 30 рублей. Обещают доставить за 7−14 дней. Бальзам после бритья Nivea Men компания «ПВН-Сервис» продает за 27 рублей. Указано, что он есть в наличии.

Зато на торговых площадках есть много частных объявлений о продаже товаров бренда. Например, в Бресте за 6 рублей предлагают новый крем Soft, а за 11 рублей — гель для умывания. Солнцезащитный спрей в этом же городе можно купить за 20 рублей.

В Минске можно взять с рук бальзам после бритья, который обойдется в 19 рублей. В Гродно есть большой выбор кремов и гелей для душа по разным ценам.

В то время как возможность приобрести продукцию этого бренда для белорусов стала весьма ограниченной, запрет продавать ее в нашей стране не ударил по концерну Beiersdorf. По итогам 2022 года рост продаж продукции производителя вырос на 10,2% — до 8,8 млрд евро. При этом на потребительском рынке продажи выросли на 16,3% — до 7,1 млрд евро. Продажи товаров бренда Nivea увеличились на 9,6%, следует из отчета компании.

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