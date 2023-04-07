Морской спецназ ВСУ разгромил позиции РФ в дельте Днепра под Херсоном 1 7.04.2023, 14:20

5,186

Точными ударами уничтожены сразу несколько баз оккупантов.

Украинские воины выбивают россиян с островов под Херсоном. Бойцы 73-го морского центра спецназначения метко отработали по ряду вражеских объектов на левобережье Днепра: уничтожены боекомплект и места базирования оккупантов, передает stopcor.org.

Видеоподборку результативных атак Сил специальных операций ВСУ на Таврическом направлении обнародовал 7 апреля в Твиттере независимый военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin).

Видео также распространил нардеп, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. Кадры предоставлены бойцами 73-го морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого.

В ролике можно увидеть серию прицельных ударов по объектам и местам базирования оккупантов в дельте Днепра под Херсоном. Результат – вторичная детонация боекомплекта врага, пожары и задымления.

«73-й военно-морской центр ССО в действии на левом берегу Днепра», – говорится в подписи к видео.

OSINT-аналитики геолоцировали одно из мест, где были уничтожены российские позиции. Это – точка с координатами 46.57129427263041, 32.57645845770864 на «косе» между Старым Днепром и Конкой, напротив Большого Потемкинского острова. Участок расположен в нескольких километрах по прямой от деоккупированного Херсона.

Ближайшие населенные пункты, временно контролируемые россиянами, – Голая Пристань, Кардашинка и Солонцы на левобережье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».