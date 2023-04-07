«Не говори маме, что я в Пакистане» 1 7.04.2023, 14:27

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Белорусы рассказали об экстремальной поездке на Восток.

Белорусы Максим и Мария не из робкого десятка: решили на себе проверить, так ли опасен и безумен Пакистан, как его часто рисуют в СМИ.

Решили – поехали. Дату путешествия назначили на конец января – начало февраля 2023-го. Получилось порядка двух недель, которые пара уж точно не забудет, пишет tochka.by.

Маршрут путешествия

Всю поездку Максим и Мария планировали сами, к посредникам не обращались. Пара в принципе не любит перепоручать эти приятные для них хлопоты кому-то еще. Правда, в случае с Пакистаном, заниматься «конструированием» поездки пришлось больше полугода.

«Местами было тяжело: в интернете мало толковой информации. Но несмотря на это, происходило все безумно интересно. Еще находясь дома, мы уже потихоньку открывали для себя Пакистан», – рассказал Максим.

В итоге маршрут проложили через Карачи, Мохенджо-Даро, Суккур, Мултан, Лахор, Исламабад, Фейсалабад. Живописная северногорная часть Пакистана из планов туристов выпала. И все из-за закрытых перевалов в зимнее время.

Так, за всю поездку пара потратила 1600 у.е. (более Br4900) за двоих.

Как получали визу

Безусловный плюс Пакистана – возможность оформить электронную визу. По словам Максима, она стала самой легкой из тех, что они когда-либо получали.

«Оформили, не выходя из дома за $35 (около Br100). Все было просто, за исключением анкеты, которую необходимо заполнить для получения визы. Там уйма пунктов. К анкете приложили и подробный маршрут с указанием всех точек, где планировали остановиться, брони жилья и авиабилеты», – рассказал Максим.

В анкете был и раздел LOI (Letter of invitation), но его наши герои проигнорировали: не были уверены, что это необходимо.

«К примеру, пригласительное письмо, которое оформляют пакистанские турфирмы, стоит $75 (около Br214) на одного человека», – уточнила Мария.

По его словам, пакистанская виза была готова очень быстро: буквально вечером пара отправила заявку, а утром разрешение на въезд в чужую страну прислали на электронную почту.

На чем летели

Примерно за полгода до вылета паре удалось словить места на турецкий лоукостер Pegasus. Именно на нем Максим и Мария добрались из Питера в пакистанский Карачи. На пути была лишь одна пересадка – в Стамбуле.

Стоил такой перелет порядка $140 (около Br400) на одного человека.

«Таким образом, в Пакистан мы въехали не через парадные ворота (столицу), а через южный город Карачи. Как оказалось позже, это было хорошим решением, так как по мере движения на север сила эмоций постепенно уменьшалась», – рассказал Максим.

Он пояснил: Карачи – 20-миллионный город-улей со своими правилами и порядками. Для белорусов они, как правило, совершенно непривычны.

«За пределами же Карачи начинается жизнь, более-менее похожая на ту, к которой мы привыкли», – добавил белорус.

К слову, обратный путь пара начала из Фейсалабада и он обошелся в два раза дороже, чем из Минска.

«В этот раз двигались через Москву со стыковкой в Шардже», – назвала точки маршрута Мария.

Внутри же Пакистана пара передвигалась на общественном транспорте: его в Пакистане на любой вкус. Есть даже люкс-варианты с удобными откидными креслами, большим расстоянием для ног, мультимедиа, кондиционером и так далее. Существуют и более простые способы передвижения.

«Надо сказать, что и те, и другие стоят вполне приемлемо. Например, цена билета из Карачи до Мултана (880 км) около Br40. И, кстати, какой бы вариант не выбрал пассажир, в стоимость билета обязательно включена бутылка воды и сухой паек», – добавил Максим.

«За нами ходили мужики с калашами наперевес»

По мнению Максима, Пакистан часто ассоциируется с войнами и терроризмом. Поэтому туристы туда не очень-то рвутся. А те, кто все-таки решился прилететь, даже хештег в Instagram придумали: #неговоримамечтоявпакистане.

«В чем парадокс этой страны, так это в том, что туристы здесь находятся в преимущественной безопасности, но в то же время в Пакистане есть действительно опасные регионы. Территориально они расположены на границах с Ираном и Афганистаном, и чтобы их посетить, нужно особое разрешение. Получить его можно, но это не все. К туристу в 99% случаев приставят вооруженное сопровождение», – отметила Мария.

По его словам, они с Марией в опасные районы не ездили, но «спутников» с автоматами все равно получили.

«Работники гостиницы в Суккуре зарегистрировали нас и передали информацию в полицию, что к ним прибыли иностранцы. Утром следующего дня нас уже ждало сопровождение. Мужчины с калашами наперевес ходили за нами везде до тех пор, пока мы не покинули город», – рассказала пара.

Белорусов, конечно, такая опека обескуражила.

«Но, с другой стороны, понимаешь, что пакистанцы не в игрушки играют, а реально знают, что угроза есть, и берегут приезжих, как могут. К слову, пока мы путешествовали по Пакистану, в Пешаваре случился теракт в мечети, в результате которого погибло более сотни людей, а в Карачи экстремисты подорвали полицейский участок», – поделился Максим.

«Можно найти как очень дешевое, так и дорогое жилье»

В Карачи Максим и Мария арендовали комнату в доме местных жителей. Бронировали с помощью VPN на Airbnb.

«Владельцем оказался милый господин – коренной кениец, женатый на пакистанке. В честь нашего приезда он даже разместил флаг Беларуси на двери, чем сильно удивил, так как пакистанцы в большинстве своем не слышали о Беларуси и понятия не имеют, где она находится», – описал прием Максим.

Этот вариант жилья пара назвала «глубоким экономом». Но, в целом, в Пакистане можно найти как лакшери варианты, так и приют буквально за копейки, добавили белорусы.

«Он, конечно, ожидаемо будет трэшовым. Мы же за свою средненькую комнату заплатили $60 (Br171) за три ночи», – рассказал Максим.

Из плюсов такого варианта – чистая постель и мини-кухня. Из минусов – отсутствие горячей воды и тоненькое стекло вместо полноценного окна. И то, и другое – норма для Пакистана, отметили белорусы.

«Окна в квартирах часто номинальные, так как бóльшую часть года здесь тепло. Основная причина присутствия таких стекол – какая-никакая звукоизоляция», – объяснил Максим.

Правда, даже такие своеобразные окна не спасли пару от грохота улицы. В первую же ночь они поняли, как живет ночной Карачи. А живет он громко.

«И это не просто фоновый шум, а смесь звуков, которая просто въедается в уши: клаксоны, гудение мопедов, бряцание крышками от кастрюль и ложками в забегаловках снизу (в Пакистане жизнь начинается после заката), песни и танцы прямо посреди проезжей части. И заметим, алкоголь в стране под запретом», – поделился белорус.

В остальных городах пара останавливалась в достаточно простых, но чистых гостиницах. Правда, горячую воду путешественники обнаружили только один раз за две недели поездки.

«Еще один нюанс, с которым мы столкнулись абсолютно везде, – это холод в помещениях в зимнее время. Центрального отопления здесь нет, а зимой ночные температуры падают, поэтому спать приходится в термобелье. Кондиционеры есть, но они не могут работать на полную мощность или часто бывают вообще нерабочими из-за высокой стоимости электроэнергии в Пакистане», – уточнил Максим.

Атмосфера страны

Пакистану удалось удивить белорусских туристов примерно всем. Начиная от манеры представляться, называя свою профессию «Здравствуйте, я доктор Мухаммед», завершая едой и яркими оттюнингованными до неузнаваемости тракторами Belarus.

«Что касается профессий, нам потом объяснили, что таким образом подчеркивается статусность человека в обществе. Врач, учитель, юрист – здесь максимально почетные профессии. Их представители хорошо зарабатывают и имеют большое уважение», – объяснил Максим.

Он рассказал, что в Пакистане серьезное социальное расслоение. На улицах городов можно заметить собранные из мусора палатки, где постоянно живут люди. Большинство из них выживают на пару долларов в месяц.

«При этом хватает роскошных домов, дорогих машин на улицах, торговых центров, не уступающих европейским», – добавил белорус.

Кстати, что касается цен на продукты, в Пакистане достаточно дешево: килограмм картошки в супермаркете обойдётся в 40 копеек, помидоров – в 70, десяток яиц – примерно в Br2,5. На рынке ценники и того ниже, отметила пара.

«В Пакистане настоящий культ еды. Порции здесь огромные, а пища, в основном, жирная и очень острая. Основное блюдо, которое едят местные, – рис с овощами или мясом. Но каждый день пакистанцы обязательно пьют взбитый до пузырьков чай с молоком. В прикуску – хлеб, здесь его больше десятка видов», – описал белорус.

А вот сладкоежкам в Пакистане – рай. Например, халву здесь делают даже из моркови, бобов и нутовой муки.

«Традиционные сладости – гулаб джамун. Это мучные шарики, сваренные в сладком сиропе, и джелаби – сахарные крендельки, жаренные в масле», – рассказал Максим.

Он говорит, что в Пакистане не обслуживают туристов, здесь встречают друзей и гостей.

«Эта страна не про комфорт и удобства, она про то, чего так мало осталось в мире: про искренность. Удобства ты можешь купить за деньги, а радушие, которого действительно много в пакистанцах, нет. И это то, что выделяет эту страну на фоне других», – завершил Максим.

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