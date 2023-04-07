В российских спецслужбах царит паника Леонид Невзлин

7.04.2023, 14:34

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Леонид Невзлин

Еще одно подобное происшествие – и полетят уже конкретные головы.

Мне прислали из Москвы любопытный документ. Верифицировать не могу. Но, предполагая, какая сейчас царит паника в спецслужбах, у которых под носом, в главных городах страны, взрывают вот уже второго пропагандиста, не удивился бы, если так все и есть.

Кажется, они запрятали бы для надежности каждого в бронированную камеру, ведь еще одно подобное происшествие – и полетят уже конкретные головы в ФСБ. Странно, что еще не полетели. А если судить по истерике той же Симоньян, страх обуял патриотический лагерь. Она, а также Соловьев проходят, похоже, отдельным списком – особо ценных персон.

Леонид Невзлин, t.me

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