В российских спецслужбах царит паника
- Леонид Невзлин
- 7.04.2023, 14:34
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Еще одно подобное происшествие – и полетят уже конкретные головы.
Мне прислали из Москвы любопытный документ. Верифицировать не могу. Но, предполагая, какая сейчас царит паника в спецслужбах, у которых под носом, в главных городах страны, взрывают вот уже второго пропагандиста, не удивился бы, если так все и есть.
Кажется, они запрятали бы для надежности каждого в бронированную камеру, ведь еще одно подобное происшествие – и полетят уже конкретные головы в ФСБ. Странно, что еще не полетели. А если судить по истерике той же Симоньян, страх обуял патриотический лагерь. Она, а также Соловьев проходят, похоже, отдельным списком – особо ценных персон.
Леонид Невзлин, t.me