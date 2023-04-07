ВСУ ликвидировали командира роты гвардейского мотострелкового полка РФ 7.04.2023, 14:55

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Украинский офицер показал фото.

В ходе войны против Российской Федерации в Украине ликвидирован еще один непростой пособник оккупантов.

Уничтожен командир роты 291-го гвардейского мотострелкового полка Дмитрий Падерин, сообщил на своем канале в Telegram «Штирлиц» - офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, и показал фотографию нового «груза 200».

«Успешно демобилизирован: командир роты 291 МСП старший лейтенант Дмитрий Падерин», - говорится в сообщении.

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