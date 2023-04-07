Китайцы потеснили МАЗ на российском рынке грузовиков 4 7.04.2023, 14:51

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Белорусская компания не смогла выбиться в лидеры рынка.

МАЗ в первом квартале 2023 года увеличил продажи новых грузовиков в России на 23,9% до 1422 единиц. Столько новых машин белорусского производителя было зарегистрировано в РФ в январе-марте, следует из данных «Автостата».

В целом российский рынок в первом квартале вырос на 20,9% до 26,75 тыс. автомобилей.

Продажи МАЗа в марте увеличились на 17,7% до 571 единицы. При этом российский рынок грузовиков в прошлом месяце увеличился в 1,5 раза до 11 292 машин.

Лидером российского рынка остается КАМАЗ. На его долю пришлось 25,8% регистраций. При этом продажи российской компании упали на 24,9% до 6693 машин.

Надо отметить, что, несмотря на уход западных марок и падение сбыта российских производителей, МАЗ не смог выбиться в лидеры рынка. Его опередили китайские компании. Так, SITRAK (совместная марка MAN и Sinotruck), выйдя на российский рынок в этом году, продала за квартал сразу 4058 машин. При этом компания обязана своим успехом единственной модели — седельному тягачу SITRAK C7H. Shacman увеличила сбыт в 4,8 раза до 3611, FAW — в 9,5 раза до 386 машин, HOWO — в 3,7 раза до 1831 единиц.

Сбыт российского ГАЗа упал на 21,3% до 1527 машин, а «Урала» — вдвое до 859 единиц.

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