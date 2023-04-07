Британский этолог предложил считать доступ в интернет одним из прав человека 1 7.04.2023, 15:00

Такое же, как и право на жилище.

Интернет играет решающую роль в развитии человеческого потенциала, особенно в развивающихся странах. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном в журнале Politics Philosophy & Economics.

Статья была опубликована Мертеном Реглицом, этологом из Бирмингемского университета. Этология — это раздел философии, исследующий проблемы морали и этики. В статье он выделил несколько проблем, связанных с интернетом даже в развитых странах. Во-первых, учащиеся без доступа к сети находятся в невыгодном положении по отношению к тем, кто может пользоваться онлайн-пособиями и энциклопедиями. Во-вторых, без интернета невозможна онлайн-медицина и доступ к справочной информации, что затрудняет медицинскую помощь, особенно для жителей отдаленных районов. Наконец, без интернета в современном мире практически невозможно найти работу, даже не связанную с компьютерами, равно как снять жилье или обратиться за госуслугами.

В случае с неразвитыми странами эти проблемы усиливаются многократно, кроме того, именно в них у людей может не быть интернета. Так, 20 процентов детей в возрасте от 6 до 11 лет не посещают школу в странах Африки к югу от Сахары. Среди тех, кто посещает, многие вынуждены добираться до нее более часа, заниматься в полуразрушенных классах в антисанитарных условиях и при нехватке учителей. Для многих из этих людей переход на дистанционное обучение и обращение к онлайн-курсам может быть хорошим выходом.

Кроме того, интернет в Африке позволяет компенсировать нехватку медицинского персонала и оборудования. Например, в Кении портативный комплект для проверки зрения (Peek) на базе смартфона использовался для проверки зрения и выявления людей, нуждающихся в лечении, особенно в отдаленных районах, где не хватает практикующих врачей.

Исходя из всего этого этолог призывает включить право на пользование интернетом в перечень прав человека наравне с правом на жилище, образование и медицинское обслуживание.

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