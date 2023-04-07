Нейрожирик 2 Андрей Окунь

7.04.2023, 15:14

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Владимир Жириновский

В России создается опасный прецедент.

Ровно год назад скончался бессменный и, как видим, незаменимый лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ему сегодня воздвигли бронзовый памятник на Новодевичьем кладбище, а в Госдуме анонсировали создание первого политического алгоритма под названием «Жириновский». Харизматичного, чертовски хитрого политика и вечного друга Кремля никак не могут отпустить с миром.

Любовь к Жириновскому за этот год вышла на какой-то новый уровень. «Патриоты» чуть ли не каждый день цитируют заявления политика, называя его пророком. Оппозиционно настроенная аудитория посмеивается над его эпатажными выходками, вспоминая, что при нем в Госдуме было лучше. И практически каждое сообщение наполнено необъяснимой тоской то ли по скончавшемуся, то ли по времени, неизменной частью которого он был.

Жириновский со временем стал только дороже, словно, премиальный алкоголь. Он набрался не благородных ноток кориандра, но мощи и влияния, недоступные ему при жизни. Купаж Жириновского раскрылся именно в этом: при жизни все были слишком увлечены его выходками, но никто всерьез не задумывался о его вкладе. И теперь мы видим, что Жириновский оказался незаменим не просто в партии, а незаменим во всей искореженной жизни России.

Желание создать нейросеть «Жириновский» корнями уходит именно в это понимание - роль Жириновского в российской политике не потянул никто. И раз так вышло, что действующий режим смотрит исключительно в прошлое, то и решения он принимает соответствующие. Использовать технологии будущего не для развития, а для воссоздания того, что давно ушло.

Так, московский Университет мировых цивилизаций оцифрует все научные труды, выступления, письма и комментарии Жириновского. Затем алгоритм получит доступ к актуальной информации, а когда цифровой «Жириновский» пробудится, то первым делом, видимо, пойдет вербовать западного коллегу ChatGPT. Полученный искусственный интеллект внедрят в боевого робота и отправят его в кровавый замес, с конечной задачей омыть металлические сапоги в Индийском океане.

На наших глазах в России создается прецедент взаимодействия с нейросетями. «Нейрожирик» - это настоящий Клондайк для стареющей политической «элиты» России, тоскующей по прошлому, в котором им было так уютно и тепло. Нейрожирик пробурит дорогу Нейроленину, воспитает своего Нейросталина и оцифрует мозги Путину, чтобы тот точно смог править вечно. И лучше бы вам не смеяться над таким вариантом, пути Жириновского неисповедимы.

Андрей Окунь, t.me

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