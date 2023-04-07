Поход в бюджетный магазин: как отличаются цены в Польше и Беларуси 7.04.2023, 15:26

1,006

Журналисты сравнили аналогичные покупки в «Евроопте» и Biedronka.

В последнее время белорусская пропаганда поднимает темы дефицита в соседке-Польше. Если доверять исключительно данному источнику информации, полякам можно только посочувствовать: отопления нет, приближается дефицит помидоров, а за гречкой вообще ездят на «закупы» в Беларусь.

MOST решил проверить, на самом ли деле все так плохо в Польше, и сравнить цены на продукты между двумя странами.

За основу были взяли бюджетные магазины — белорусский «Евроопт» и польская Biedronka. Цены актуальны на 6 апреля 2023 года. Конвертация польского в белорусский рубль осуществлялась по курсу 0,661.

Молочные продукты

Молоко «Рогачевъ» жирностью 1,5% и объемом 900 мл. в «Евроопте» стоит — 1 руб. 56 коп. и является самым дешевым из представленного ассортимента. В польской Biedronce найти молоко с аналогичной жирностью не удалось, поэтому для сравнения мы также взяли самое дешевое молоко – молоко Mleczna Dolina жирностью 2% и объемом 1 литр, стоимость которого составляет 2 руб. 30 коп.

Биокефир «Здравушка» жирностью 1% и объемом 930 мл. в беларусском магазине стоит 1 руб. 45 коп. В польском магазине самый дешевый кефир – кефир жирностью 2% в объеме 1 литр от бренда Mleczna Dolina за 2 руб. 30 коп.

За 160 грамм сливочного масла жирностью 72,5% от бренда «Молочный мир» в «Евроопте» покупатели заплатят 2 руб. 85 коп. В польской Biedronсе стоимость самого дешевого масла составляет 3 руб. 80 коп. (5,76 злотых), однако масса такого масла равна 200 граммам, а жирность — 82%.

Упаковка творога «Молочный мир» массой 180 грамм и жирностью 1% в Беларуси покупателям обойдется в 1 руб. 31 коп. В польских магазинах жирность творога делится не по процентам, а по критериям «обезжиренный», «полужирный» и «жирный». Для сравнения мы взяли обезжиренный творог массой 250 гр. (меньшая граммовка в ассортименте не представлена). Стоимость такого творога составляет 2 руб. 30 коп.

Сметана «Свежие новости» жирностью 18% и массой 180 грамм в «Евроопте» стоит 1 руб. 24 коп., в Biedronce сметана с аналогичной жирностью, но в объеме на 20 грамм больше, стоит 1 руб. 44 коп.

Стоимость 130 грамм нарезанного полутвердого сыра «Гауда» от бренда «Брест-Литовск» жирностью 48% в Беларуси составляет 3 руб. 47 коп., в Польше полутвердый сыр «Эдам» с разницей в массе 5 грамм стоит 3 руб. 80 коп.

Самый дешевый десяток яиц (мелких) покупателям в Беларуси обойдется в 2 руб. 23 коп., в Польше десяток яиц среднего размера стоит 6 руб. 60 коп.

По итогам сравнения молочной продукции можно сделать вывод, что в Беларуси молочка действительно стоит дешевле. Вопрос же по разнообразию ассортимента и качеству продукции остается открытым.

Курица, мясо

Охлажденная тушка курицы «Петруха» массой 1 кг. в Евроопте на момент написания статьи стоит 6 руб. 17 коп., в польской Biedronka тушка массой 1,5 кг. обойдется покупателям в 11 руб. 80 коп., соответственно 1 кг курицы в Польше стоит 7 руб. 59 коп.

За упаковку голеней цыпленка бройлера массой 750 гр. в беларусском магазине покупатели заплатят 5 руб. 72 коп., в польском магазине упаковка голеней массой 483 гр. обойдется в 4 руб. 14 коп. Стоимость за килограмм в Беларуси — 7 руб. 60 коп., в Польше — 8 руб. 58 коп.

Килограмм охлажденного куриного филе в «Евроопте» стоит 13 руб. 02 коп., в Biedronce — 16 руб. 51 коп.

Килограмм свинины (лопаточная часть) в Беларуси стоит 14 руб. 23 коп., в Польше — 11 руб. 23 коп.

Овощи

Килограмм российских томатов в беларусском магазине обойдется покупателям в 9 руб. 09 коп., в польском же магазине за килограмм турецких помидоров покупатели заплатят 10 руб. 56 коп.

Стоимость килограмма гладких огурцов в «Евроопте» составляет 7 руб. 35 коп., в Biedronce — 9 руб. 90 коп.

Килограмм болгарских перцев обойдется покупателям в Беларуси в 18 руб. 52 коп., в Польше — 13 руб. 21 коп.

Самый дешевый картофель в Беларуси стоит 1 руб. 07 коп. за 1 кг., в Польше за 1 кг. картофеля покупатели заплатят 1 руб. 97 коп.

Стоимость килограмма репчатого лука в беларусском магазине составляет 1 руб. 81 коп., в польском — 3 руб. 62 коп.

Фрукты

Яблоки «Голден» в Беларуси стоят 2 руб. 82 коп. за килограмм, польские яблоки в Польше обходятся покупателям в 2 руб. 30 коп.

Килограмм самого дешевого винограда в беларусском «Евроопте» обойдется покупателям в 6 руб. 54 коп., в польской Biedronce стоимость винограда на момент написания статьи составляет 10 руб. 56 коп.

Клубника в Беларуси в не сезон на вес золота: за 200 грамм клубники белорусам придется заплатить 8 руб. 99 коп., в то время как в Польше 500 грамм данной ягоды покупателям обойдется в 8 руб. 58 коп. Соответственно 1 килограмм клубники в Беларуси стоит 44 руб. 95 коп., в Польше — 17 руб. 16 коп.

Килограмм грейпфрутов в Евроопте стоит 5 руб. 75 коп., в Biedronka — 4 руб. 62 коп.

Сахар, соль

Разница в ценах на пищевую соль — 28 копеек, на сахар — 1 руб. 36 коп.: в Беларуси сахар стоит 2 руб. 59 коп., в Польше — 3 руб. 95 коп.

Кофе

Молотый кофе Jacobs Kronung в объеме 500 грамм в беларусском магазине стоит 19 руб. 61 коп., в Польше 200 грамм такого кофе обойдется покупателям в 21 руб. 08 коп., соответственно 500 грамм данного продукта в Польше обойдется в 2,5 раза дороже.

Молотый кофе Lavazza Crema E Gusto (250 гр.) в «Евроопте» и Biedronce имеют одинаковую стоимость — 10 руб. 56 коп.

Где, по итогу, дешевле?

Собрав продуктовые корзины из беларусского «Евроопта» и польской Biedroncy, сделали вывод о том, что в Польше продуктовая корзина все же дешевле белорусской. За аналогичный набор продуктов покупатели в Беларуси заплатят 175 руб. 87 коп., а в Польше — 166 руб. 36 коп.

Разница может показаться не такой уж и большой, всего 9 руб. 51 коп., однако мы решили пойти дальше и определить, какой процент от минимальной заработной платы занимает одна такая закупка в Беларуси и Польше.

По данным из открытых источников минимальная заработная плата в Беларуси составляет 554 белорусских рубля, а в Польше — 2 306 белорусских рублей (3490 злотых).

Соответственно, для белорусов такая закупка занимает 31,7% от общего бюджета, а для поляков — 7,2%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».