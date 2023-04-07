Русский оккупант проник в чужой дом через одно окно, а вылетел через другое 3 7.04.2023, 15:32

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают наказывать российских захватчиков, которые, ступив на чужую землю, используют дома ее жителей в качестве штабов, казарм и просто укрытий.

В соцсетях появилось видео с оккупантами, которые решили забраться в чужое жилище, и жестоко за это поплатились.

Как видно на обнародованных кадрах, проникнув через окно в помещение, они попали под артиллерийский удар ВСУ.

В результате этого тело одного из россиян вылетело наружу, приземлившись в 20 метрах от дома.

Что касается его сослуживцев, то, хотя их дальнейшую судьбу проследить по видео и нельзя, вероятно, они также были настолько поражены украинским «гостеприимством», что остались здесь навсегда.

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