Русский оккупант проник в чужой дом через одно окно, а вылетел через другое

Русский оккупант проник в чужой дом через одно окно, а вылетел через другое3
- 7.04.2023, 15:32
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Видеофакт.
Украинские военные продолжают наказывать российских захватчиков, которые, ступив на чужую землю, используют дома ее жителей в качестве штабов, казарм и просто укрытий.
В соцсетях появилось видео с оккупантами, которые решили забраться в чужое жилище, и жестоко за это поплатились.
Ситуація ..)) pic.twitter.com/1n4CWkgFwo— ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikKh) April 7, 2023
Как видно на обнародованных кадрах, проникнув через окно в помещение, они попали под артиллерийский удар ВСУ.
В результате этого тело одного из россиян вылетело наружу, приземлившись в 20 метрах от дома.
Что касается его сослуживцев, то, хотя их дальнейшую судьбу проследить по видео и нельзя, вероятно, они также были настолько поражены украинским «гостеприимством», что остались здесь навсегда.