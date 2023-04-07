«Лукашенко уже всё»: что эксперты думают о визите диктатора в Москву 2 7.04.2023, 15:43

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Фото: Getty Images

Пространства для маневра правителя почти не осталось.

Лукашенко вернулся в Минск из Москвы. Переговоры белорусского диктатора с Владимиром Путиным, состоявшиеся 5 апреля, были продолжительными и затянулись далеко за полночь. На встрече Лукашенко заявил, что «точно отработал» зарплату, которую ему платит Кремль за соучастие в войне против Украины.

Сайт Charter97.org посмотрел, что об этом думают лидеры мнений.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Лукашенко все больше теряет пространство для маневра с РФ на фоне неуклонной кампании давления Кремля с целью формализовать российско-белорусское «союзное государство» и, возможно, соглашается на дальнейшие меры по интеграции.

С таким тезисом согласен словацкий политолог и президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников.

«По сути, он уже всё. С точки зрения международного признания — полный ноль. Беларусь как государство — это, конечно, важный фактор, но, думаю, что Запад будет относиться еще жестче к Беларуси, учитывая, что режим стал, можно сказать, самым близким в этом регионе союзником России, если не самым близким вообще из всех стран. Лукашенко уже воспринимается просто как агент и исполнитель приказов из Кремля», — заявил политолог в интервью Charter97.org.

Российский оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский считает, что в России готовят «почетную капитуляцию», а Лукашенко поручили сделать «грязную работу».

Польский публицист и политический аналитик Славомир Сераковский отметил неадекватность двух диктаторов.

«То, что сейчас делает Путин — это метод сумасшедшего, который использует и Лукашенко. Это такая тактика, которую Лукашенко также использует и против Путина. То есть «могу позволить себе все, могу уничтожить весь мир, могу уничтожить Беларусь. Если захотите меня поймать, то одновременно сделаете или вызовете гекатомбу в Беларуси». И эта тактика сейчас часто применяется Путиным из-за отчаяния», — заявил публицист.

Известный историк и политолог Александр Фридман заявил в интервью Charter97.org, что режим Лукашенко и Кремль «играют в наперстки», а в этом тандеме белорусский диктатор играет роль подчиненного.

«Они считают себя очень умными и хитрыми, а своего противника презирают. Они считают Запад слабым, мягким и тупым, как они это любят подчеркивать. «Безумным», как говорит Лукашенко. Однако эти комбинации легко прочитываются», — считает Фридман.

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