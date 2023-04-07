Politico: Саакашвили заявил, что он умирает 2 7.04.2023, 15:51

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент Грузии заявил, что страдает множеством серьезных заболеваний.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он умирает, а в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

«В заключении мое здоровье резко ухудшилось; я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами», — говорится в его публикации в Politico.

По словам экс-президента, он страдает множеством серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении.

«Также становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны», — подчеркнул он.

Саакашвили призвал США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против политика Бидзины Иванишвили и его соратников.

«Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой Путина — мощным символом для всех лидеров этого региона, а возможно, и всего мира, которые не смогут противостоять российскому империализму», — заявил он.

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