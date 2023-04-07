Politico: Саакашвили заявил, что он умирает

Politico: Саакашвили заявил, что он умирает2
- 7.04.2023, 15:51
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Экс-президент Грузии заявил, что страдает множеством серьезных заболеваний.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он умирает, а в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.
«В заключении мое здоровье резко ухудшилось; я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами», — говорится в его публикации в Politico.
По словам экс-президента, он страдает множеством серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении.
«Также становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны», — подчеркнул он.
Саакашвили призвал США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против политика Бидзины Иванишвили и его соратников.
«Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой Путина — мощным символом для всех лидеров этого региона, а возможно, и всего мира, которые не смогут противостоять российскому империализму», — заявил он.