В Беларуси исчезнут Activia и Actimel 2 7.04.2023, 15:54

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Что их заменит?

Французский производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от брендов Activia, Alpro, Actimel и Danone в России.

В «Danone Россия» заявили, что «изучают разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Источник на российском рынке, который знаком с планами иностранного предприятия, рассказал журналистам, что производитель может использовать локальные имена для тех товаров, которые сейчас продаются под основными марками. К традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» компания может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.

В Беларусь молочные продукты под брендами Danone завозили из России — соответственно брендов Activia, Alpro, Actimel и Danone не станет и у нас, пишет Office Life.

Danone стала владельцем молокоперерабатывающих активов в Беларуси во второй половине 2010-х в результате поглощения своего российского конкурента — группы «Юнимилк». До конца 2021 года ей, кроме местной торговой «дочки» «ДанонБел», принадлежали здесь контрольные доли в двух заводах — «Данон Пружаны» и «Данон Шклов».

В июле 2022 года компания «МилкСтрэйт» стала владельцем 49%-ной доли в «Данон Шклов», которой раньше владел Шкловский маслодельный завод.

В конце 2021 года предприятие «Данон Пружаны», на котором производились такие бренды, как «Простоквашино», «Смешарики» и «Растишка», было реорганизовано в компанию «Пружаны Индустрия». В мае 2022-го оно было присоединено к бывшему партнеру по СП — Пружанскому молочному комбинату. Ликвидация бизнеса со стороны Danone не комментировалась.

В октябре прошлого года Danone, являющаяся крупнейшим производителем молочных продуктов на российском рынке, объявила, что покидает его. Но уже в феврале 2023-го сообщила, что готова передать инвесторам только часть своих российских активов.

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