Десантники ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов

Десантники ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов1
- 7.04.2023, 15:57
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Техника слишком близко к позициям украинских военных.
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танки Т-90 «Прорыв» и Т-72 и боевую машину пехоты российских оккупантов.
Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео, снятое украинским защитником прямо из окопа уже после боя.
На кадрах видны три разбитые и горящие машины, которые стоят довольно близко друг к другу. Вражеская бронетехника подошла слишком близко к позициям украинских военных.