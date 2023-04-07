Силовики провели 37 обысков по делу компьютерной академии «Шаг» 2 7.04.2023, 16:01

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Руководство обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Комитет госконтроля сообщил об уголовном деле в отношении «трех учредителей и фактических руководителей компании», занимающихся разработкой программного обеспечения и услугами в сфере IТ-образования.

«С 2015 по 2021 годы при соучастии 11 лиц они создали 14 подконтрольных субъектов хозяйствования (с одноименным названием основной компании), которые осуществляют аналогичную деятельность и применяют упрощенную систему налогообложения. При этом между созданными субъектами искусственно распределялась деятельность и выручка головной компании, в результате чего была занижена налоговая база последней, что позволило ее руководителям уклониться от уплаты налога на сумму 1,6 млн рублей».

Также сообщается, что проведено 37 обысков, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 2 млн рублей, «подозреваемые вину признали, причиненный государству ущерб возмещен в бюджет в полном объеме».

По информации dev.by, речь идет о компьютерной академии «Шаг».

Академия «Шаг» в Беларуси появилась в 2013 году. Учебное заведение специализируется на профессиональном компьютерном образовании и имеет филиалы во всех областных центрах Беларуси, а также в Бобруйске и Барановичах.

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