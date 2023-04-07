Дрова и бочки 2 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

7.04.2023, 16:17

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«Проводник» Шойгу попал в пьяный скандал.

История вчерашней поездки Сергея Шойгу на «Арзамасский машиностроительный завод» в итоге закончилась дебошем в самолете.

Пьяным дебоширом оказался член совета директоров и бывший экс-гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» (контролирует «Арзамасский машиностроительный завод») Александр Красовицкий.

Как пишет Baza, мужчину сняли с вечернего рейса на Москву в Нижнем Новгороде. Подробности похождений такие:

«Когда бортпроводники сделали Красовицкому замечание, он стал оскорблять их и угрожать. Экипаж вызвал полицейских, но и на сотрудников полиции посыпались угрозы. В итоге сильно покачивающегося Александра вывели с рейса. Вместе с ним, покачиваясь, борт покинули ещё двое — нынешний гендиректор «Военно-промышленной компании» Сергей Васютин, а также некая женщина».

Именно Красовицкий водил в четверг Шойгу по военному заводу. Уже тогда он много и не к месту смеялся, а на 1.30 минуте (см. видео) посреди вроде как современного производства стал вдруг говорить о каких-то дровах и бочке. Остальное вы знаете.

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