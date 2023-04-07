Белорусским военнообязанным приказали выпускать газету 5 7.04.2023, 16:17

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В рамках боевой подготовки.

В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Белорусам начали массово вручать повестки и забирать на сборы.

В Министерстве обороны показали, чем занимаются белорусские военнообязанные, призванные из запаса в рамках проверки боевой готовности.

В числе прочего, военнослужащие выпускают собственную газету и «готовят материалы для информирования».

Как сообщили в Минобороны, призванные из запаса военнослужащие «вошли в состав команды информационного центра соединения, оперативно вникли и включились в работу и обеспечивают выпуск собственной печатной продукции». Речь идет о «Белорусской военной газете» и газете «Во славу Родины». Солдаты также также «готовят материалы для информирования», сообщили в белорусском военном ведомстве.

Напомним, провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил приказал Александр Лукашенко. Об этом 3 апреля сообщили в министерстве обороны Беларуси и заявили, что в ходе проверки хотят определить «способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

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