Белорусским военнообязанным приказали выпускать газету

Белорусским военнообязанным приказали выпускать газету5
- 7.04.2023, 16:17
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В рамках боевой подготовки.
В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Белорусам начали массово вручать повестки и забирать на сборы.
В Министерстве обороны показали, чем занимаются белорусские военнообязанные, призванные из запаса в рамках проверки боевой готовности.
В числе прочего, военнослужащие выпускают собственную газету и «готовят материалы для информирования».
Как сообщили в Минобороны, призванные из запаса военнослужащие «вошли в состав команды информационного центра соединения, оперативно вникли и включились в работу и обеспечивают выпуск собственной печатной продукции». Речь идет о «Белорусской военной газете» и газете «Во славу Родины». Солдаты также также «готовят материалы для информирования», сообщили в белорусском военном ведомстве.
Напомним, провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил приказал Александр Лукашенко. Об этом 3 апреля сообщили в министерстве обороны Беларуси и заявили, что в ходе проверки хотят определить «способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».