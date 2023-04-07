Минчане хотели поменять квартиру на частный дом и приличную сумму в виде доплаты 2 7.04.2023, 16:24

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Но что-то пошло не так.

Пресс-служба Следственного комитета рассказала о том, что правоохранителям удалось задержать двоих ранее судимых за мошенничество минчан, которые с августа 2020 года по сентябрь 2021 года обманным путем сумели получить значительные средства под предлогом содействия в покупке недвижимости.

Как сообщается, 48-летний мужчина за скромную компенсацию вызвался помочь семье, которая хотела переехать из Минска, поменяв свою квартиру на частный дом и приличную сумму в виде доплаты.

Мужчина с помощью своей 57-летней подруги купил за $19 тыс. дом в Бобруйске. Чтобы строение казалось дороже, в нем был проведен косметический ремонт, причем по документам, которые оформили на женщину, оно стоило $45 тыс.

Для того, чтобы быстрее получить средства от сделки, псевдориелторы даже помогли столичному семейству с переездом. Пара мошенников периодически передавала покупателям лишь небольшие суммы на питание. Так и не дождавшись обещанных денег, минчане пошли в милицию.

Оказалось, что черные риелторы успели обмануть еще двоих человек, у которых взяли в долг $20 тыс. на покупку недвижимости. В целом же пара сумела выманить у доверчивых граждан свыше 180 тыс. рублей.

Фигурантам дела уже предъявлены обвинения по части 4 статьи 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси – им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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