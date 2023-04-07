Какие немецкие авто не рекомендуют покупать даже сами немцы 2 7.04.2023, 16:35

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Рейтинг самых ненадежных авто.

Увы и ах, но немецкий автопром, признанный эталоном мирового машиностроения, из года в год сдает позиции. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, от каких моделей советуют отказываться потребителям сами европейцы.

Факт: Германия давно работает на первичного покупателя, заставляя его менять автомобиль едва ли не каждые три года по истечении гарантии. «Вторичка» же приносит колоссальные доходы за счет стремительно «умирающих» деталей. Да, машины-миллионники — история давно минувших лет.

Примерно после 2010 года даже называющие себя премиальными автоконцерны перестали создавать надежную и качественную продукцию. Что ж, помянем. Как, собственно, и забудем про ряд моделей, планирующих отправиться на свалку истории. В их числе: прославившиеся своей «убиваемостью» Audi R8 и TT, а также Volkswagen Sharan. Кстати, последний эксперты авторитетного агентства TÜV назвали одним из наиболее проблемных автомобилей, который доставляет множество хлопот в ходе эксплуатации.

А вот специалисты AutoBild давно критикуют мотор BMW N63B44, за десяток лет переживший немало доработок, не лишивших V8 о двух турбинах характерных болячек. Скажем, вечно подтекающие форсунки легко приведут движок к гидроудару. Про «масложор», полагаем, упоминать и вовсе не стоит. Кстати, чрезмерным пожиранием смазочных материалов страдают и изделия от VAG. В особенности с двигателями ЕА888 в вариациях 1,8 и 2 литра. Эти агрегаты разменяли несколько поколений, но полностью избавиться от повышенного расхода масла им так и не удалось. Впрочем, как и от преждевременного износа цепи ГРМ. А ведь раньше цепи тех же Audi ходили даже больше, чем сами моторы!

Кстати, не только немцы крайне не рекомендуют к покупке пресловутый седан А6, выпущенный в период с 2011-го по 2018 год. Скажем, британские эксперты What Car неоднократно вносили эту модель в рейтинг самых ненадежных авто. Причина все та же: слабая цепь ГРМ, а вместе с ней и перманентные проблемы с электрикой.

Отметился и Opel, включая Astra. Поменять двигатель на автомобиле моложе 2015 года — дело обычное. Чаще всего страдают владельцы машин с 1,4-литровым агрегатом под капотом. Прокладки теплообменника довольно быстро начинают рассыхаться, что приводит к попаданию масла в антифриз. Также у турбодвижка слабенькие поршни, быстро растягивающаяся цепь ГРМ и регулярные поломки системы охлаждения.

Тем временем представители всеобщего немецкого автоклуба ADAC ругают кроссоверы BMW X3, выпущенные позже 2009 года, за систематические неисправности турбокомпрессора и стартера, а Mercedes-Benz E-класса — за ветхую цепь ГРМ, все больше напоминающую собой цепочку от велосипеда. Правда, речь в данном случае идет о модификации Е200 — полноприводные авто с более мощными моторами подобным недугом не страдают. Регулярные сложности с электрикой испытывают владельцы Mercedes-Benz A-класса, начиная с 2018 года выпуска. Пресловутый ГРМ доставляет немало хлопот и отнимает деньги у обладателей GLА, сошедших с конвейера позднее 2012 года.

После всего вышеупомянутого даже не хочется говорить про огрехи сборки, но и ими, увы, не брезгует немецкий автопром. Зазоры кузова, хрустящие панели, облетающий пластик, «глючная» электроника — всем этим и не только может похвастать современный «технологичный» автомобиль из Германии. Хуже всего, что подобных дефектов не лишен даже неприлично люксовый Maybach, что уж там рассказывать про остальных…

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