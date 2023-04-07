Политзаключенной Виктории Кульше уже второй раз увеличили срок в колонии 7.04.2023, 16:49

Виктория Кульша

Она уже несколько раз объявляла голодовку.

Политзаключенной Виктории Кульше второй раз продлили срок заключения на год. Приговор вынес сегодня суд Речицкого района. Кульшу признали виновной в злостном неподчинении законным требованиям администрации колонии. С учетом ранее вынесенных приговоров она должна провести в колонии 4,5 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ольгу задержали в ноябре 2020 года за администрирование телеграм-канала и чата «Водители 97%». Ее приговорили к 2,5 года колонии.

В июне 2022 года ей добавили еще год срока по статье о неподчинении требованиям администрации. Среди «нарушений» были: уничтожение письма, написанного дочери, поход в туалет без предупреждения, расстегнутая пуговица на пальто и другие. Всего у Виктории было 34 нарушения. Ее признали злостной нарушительницей режима.

Викторию перевели в речицкую колонию. Там она провела 92 дня в штрафном изоляторе, недавно ее перевели в помещение камерного типа. Новое уголовное дело против женщины возбудили 31 января.

Известно, что она несколько раз объявляла голодовку. Здоровье женщины сильно ухудшилось. С марта прошлого года она не получает писем даже от родственников: их уничтожают, потому что они якобы написаны тайнописью.

Ранее сайт Charter97.org публиковал колонку журналистки Ирины Халип о политзаключенной Виктории Кульше.

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