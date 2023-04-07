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Скабеева шокирована, что оборона РФ в Крыму для украинцев, «как на ладони»

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  • 7.04.2023, 17:13
  • 2,722
Скабеева шокирована, что оборона РФ в Крыму для украинцев, «как на ладони»
Ольга Скабеева

Видеофакт.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева оказалась в шоке, узнав, что американские спутники видят буквально все приготовления, предпринимаемые РФ для организации обороны оккупированного Крыма.

«Там сверху видно все. Где окопы, где рвы, где „зубы дракона“ стоят. У человека неискушенного волосы дыбом. Иными словами, американцы все видят! А если так, то, значит, и украинцы! В этом смысле, как устраивать оборону, когда все вообще, как на ладони?» — пожаловалась она.

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