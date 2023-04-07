Скабеева шокирована, что оборона РФ в Крыму для украинцев, «как на ладони» 4 7.04.2023, 17:13

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Ольга Скабеева

Видеофакт.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева оказалась в шоке, узнав, что американские спутники видят буквально все приготовления, предпринимаемые РФ для организации обороны оккупированного Крыма.

«Там сверху видно все. Где окопы, где рвы, где „зубы дракона“ стоят. У человека неискушенного волосы дыбом. Иными словами, американцы все видят! А если так, то, значит, и украинцы! В этом смысле, как устраивать оборону, когда все вообще, как на ладони?» — пожаловалась она.

Там сверху видно всё: где окопы, где рвы, где зубья дракона



Российская пропагандистка недоумевает, как России дальше воевать, если Запад с помощью спутников может отследить любое их действие.https://t.co/TAW2ard6g6 pic.twitter.com/KeFBA5TllG — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) April 7, 2023

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