На белорусско-польской границе появились очереди из автобусов 7.04.2023, 17:21

1,254

Сколько приходится ждать.

Максим нередко ездит из Бреста в Люблин на автобусе. Вспоминает, что раньше «при идеальных условиях» весь маршрут у него растягивался часов на шесть-семь. В ночь с 6 на 7 апреля только на переход границы у него ушло 12 часов. «Зеркало» посмотрело, сколько сейчас занимает дорога из Беларуси в Польшу на автобусе.

В феврале Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники». Теперь пограничный переход «Брест — Тересполь» — единственная возможность добраться напрямую из Беларуси в Польшу и наоборот на легковой машине или автобусе. Неделю назад «Зеркало» писало, что автомобилисты стоят в очереди по 20+ часов. Караван автобусов был короче. Например, по данным Госпогранкомитета на пятницу, 31 марта, в 12.00 в пункте пропуска «Брест» находилось более десяти автобусов. Спустя семь дней в это же время здесь их восемь.

В Люблин Максим приехал около 02.00 по Минску. Добирался с польским перевозчиком.

— Из Бреста должны были отправляться 6 апреля в 10.15, но автобус изначально задержался на 45 минут, — рассказывает мужчина. — К границе, а точнее к первому шлагбауму, подъехали примерно в 11.10. По рассказам тех, кто считал, мы были 16-ми в очереди. К белорусским пограничникам подъехали примерно к 18.00.

По словам собеседника, в салоне с ним находились человек 15. Другие автобусы, по его оценкам, тоже были заполнены меньше, чем на половину. Исключение — тот, что ехал из Пинска.

— Белорусские пограничники смотрели лишь паспорта. Никаких вопросов не задавали, — говорит Максим. — Людей в салоне находилось немного, поэтому проверили нас минут за десять. Затем еще часа четыре мы ждали, чтобы выехать с территории пункта пропуска. Почему столько? Возможно, попали на пересменку или из-за большой очереди впереди. Ходили слухи, что на польском пункте пропуска какая-то женщина сильно проверяла вещи.

При этом Максим говорит, что польских пограничников они прошли быстро. В общей сложности пришлось потратить 12 часов.

— До закрытия «Бобровников» дольше всего я находился на границе семь часов. Было, что и за два успевал все пройти. Почему сейчас все так долго? Никто на самом деле не знает. Может, поляки медленно работают. Может, еще что-то. Месяц назад ехал этим же маршрутом, и у меня граница заняла десять с половиной часов, — рассказывает Максим. — А моя знакомая недели три назад простояла тут более 12 часов. Чтобы успеть на самолет, ей даже пришлось пересесть в автобус, который находился впереди.

Вот что пишут пользователи чатов, где люди обсуждают ситуацию на белорусско-польской границе.

— 6 апреля автобус отправился с автовокзала в Бресте в 18.30. На очередь в Польшу стали в 18.50. Перед нами было 12 автобусов, — рассказывает один из подписчиков. — Долго стояли на белорусской стороне. Примерно в 00.10 очередь стала быстро продвигаться. Поляки проверяли только паспорт, багаж и сумки почти не смотрели. Выехали от поляков в 02.30.

Выходит, что человек провел на границе около семи с половиной часов.

Еще одна пользовательница, сообщение которой появилось в чате 7 апреля, сообщила, что с брестского автовокзала их автобус выехал в 23.35. На границе они были девятыми, а польскую пересекли в 4.40. Получается, в очереди на границе она провела около пяти часов.

Пишут в чате и те, кто добирается из Польши в Беларусь. Вот информация от одной из девушек, которая пересекала границу ночью 7 апреля.

— В 00.10 сели в автобус, были четвертыми перед шлагбаумом. В 02.57 прошли поляков. В 03.00 стояли на мосту. В 03.50 прошли белорусов. В 04.20 выехали с границы, — подробно описала ситуацию она.

Что говорят пограничники и перевозчики

В пятницу, 7 апреля, Госпогранкомитет предупредил: традиционно в период предпраздничных дней очереди транспорта в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Речь идет о Пасхе. Католики, напомним, в этом году ее отмечают 9 апреля, а православные — 16-го.

На горячей линии ГПК, куда журналисты обратились как обычные граждане, не смогли сориентировать, сколько времени примерно понадобиться, чтобы пройти белорусско-польскую границу на автобусе.

— «Брест» остался единственным пунктом пропуска с Польшей <…>. Все автобусы, которые шли на Гродно, теперь идут на Брест, — объяснила специалист. — Не исключено, что [продолжительное время ожидания в очереди] также может быть связано с праздниками и с тем, что они (польские пограничники. — Прим. ред.) по одному-два автобуса в час забирают.

В справочной Ecolines сообщили, что время ожидания на белорусско-польской границе на автобусе может занимать от 3 до 15 часов.

— Зависит от очереди (какой она была, когда вы приехали на границу. — Прим. ред.) и смены пограничной службы, — объяснил специалист.

В на горячей линии Госпогранкомитета также сказали, что литовское направление сейчас менее загружено. Например, по данным на 14.00 7 апреля в пункте пропуска «Каменный Лог» не было ни одного автобуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».