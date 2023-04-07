В Литве предлагают, чтобы публичные лица декларировали связи с Беларусью 2 7.04.2023, 17:35

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Зарегистрирована поправка к закону.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас предлагает обязать публичные лица в его стране декларировать связи с Беларусью и Россией. Цель нововведения — побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с упомянутыми странами, сообщает Delfi.

7 апреля Кащюнас зарегистрировал поправки к закону о декларации публичных и личных интересов. Если их примут, политики, служащие, судьи, военнослужащие и т.д., должны будут сообщать о контактах с юридическими и физическими лицами в РБ и РФ.

«Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси, — говорит литовский политик. — Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных. Надо отметить, что большая часть граждан России поддерживает действия своей страны, ничего не предпринимает для того, чтобы прекратить войну, поэтому возникает вопрос — не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран».

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