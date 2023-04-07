Россияне все чаще сдаются в плен на поле боя 7.04.2023, 17:45

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Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Морально-психологическое состояние в рядах российских оккупантов перед украинским контрнаступлением стремительно ухудшается. Оккупанты стали чаще сдаваться в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

«Ожидание контрнаступления Сил безопасности и обороны Украины усугубляет эрозию морально-психологического состояния в рядах российских оккупантов», — говорится в сообщении разведки.

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен непосредственно на поле боя.

«Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны прост: либо смерть, либо плен», — добавили в ГУР.

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