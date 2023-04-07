«Можем любую девятиэтажку превратить в мощный форпост, уничтожающий врага» 1 7.04.2023, 18:08

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Боец украинского «Легиона Свободы» рассказал о том, что прямо сейчас происходит в Авдеевке.

О боях на Донбассе говорят сейчас все. Тяжелое противостояние с РФ продолжается в Авдеевке, расположенной неподалеку от оккупированного Донецка. Враг продолжает уничтожать украинский город, нанося не только артиллерийские удары, но и авиационные.

Что сейчас происходит в городе, зачем россияне лупят по многоэтажкам и чего ждут украинские защитники в том направлении - «Апострофу» рассказал боец украинского «Легиона Свободы», майор МВД Максим Морозов.

– Сейчас очень много говорят за Авдеевку, на нее большие планы и давление со стороны противника. Что же происходит сейчас и насколько угрожающая ситуация?

– В Авдеевке постоянные штурмы противника происходят с самого начала полномасштабного вторжения. Ситуация неизменна, она тяжелая, но контролируемая. Украинские Силы обороны отражают атаки.

Кроме того, постоянно ведутся авиаудары как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по жилым домам. Авиаударами они пытаются найти возможные точки размещения наших сил защиты. Пока им это не удается, но они делают множество авиаударов. Где-то они попадают. Из-за такого количества ракет, например мои две базы они уже уничтожили. Сейчас обустроим третью и будем дальше в обороне ждать Гвардию наступления и вместе с ней, несмотря на то, что мы в обороне, пойдем в контрнаступление.

Трудно сейчас у нас. Было тяжело и до того, как на нас обратили внимание средства массовой информации. Тяжелые обстрелы, очень сильные лобовые танковые атаки, попытки атаки пехоты и т.д. Такая ситуация здесь давно. Мы вместе с силами обороны пытаемся вместе отражать эти атаки.

– Вы говорите об авиаударах, они используют авиацию на этом направлении?

– Самолеты наносят достаточное количество разрушительных ударов – по коксохиму, по заводу Стройдеталь, по многоэтажкам. Они ищут, где мы можем жить. Возможно, они будут разрушать все многоэтажки, потому что, как показывает опыт, наши собратья в каждом доме могут сделать форпост. Бои за Рубежное, за Северодонецк, за Бахмут, за другие города показали, как наши мотивированные бойцы могут из одной «девятки» устроить Содом и Гоморру всей кацапне. Поэтому они пытаются уничтожить все многоэтажки в Авдеевке, чтобы за каждый дом не терять по батальону своих зеков или какой-нибудь другой нечисти.

Эти авиаудары, кроме разрушений, смерти и горя для гражданских жителей, несут и определенную военную нагрузку. Но опять же, я и мои бойцы готовы даже на этой груде строительного мусора, остающегося от этих домов, держать оборону и ждать нашу Гвардию наступления. Вместе с ними, а там, пожалуй, и впереди них, идти в ожидаемое контрнаступление. Эти авиаудары несут определенную военную и психологическую нагрузку, но я хочу сказать: «Давайте еще тратьте ракеты, мы готовы».

- Донетчина является очень урбанизированным регионом, и Авдеевка фактически является продолжением Донецка. Там практически не прекращается тесная застройка. Как это влияет на боевые действия, создает ли это проблемы и неудобства для вашей боевой работы?

– Да, Донетчина – это все городская агломерация. Авдеевка – это конец донецкой агломерации. И за Авдеевкой на территории, которая сейчас подконтрольна нашему государству, несколько сел, а дальше уже начинается Покровск, Константиновка. Конечно, городские бои – это совсем другой вид боя, чем окопные, оборонительные или наступательные в лесополосах или в степи. Я еще раз повторюсь: если бойцы мотивированы, они могут любую девятиэтажку превратить в мощный форпост, уничтожающий врага.

Кстати, мои собратья из «Легиона Свободы» в Северодонецке каждую многоэтажку превращали в братскую могилу для этих «мышебратьев», кацапских зайд.

Соответственно, каждый город мотивированные, обученные бойцы могут превращать в форпосты и неприступные замки. И только полное разрушение того или иного дома может вынудить отступить наших собратьев. Есть конечно особенность, потому что это многоэтажки, многоквартирные жилые дома. Соответственно, чтобы их уничтожить, нужно использовать либо огромное количество БК арты, танков, либо наносить авиаудары, что сейчас и делает кацапская сторона.

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