Блюда из вареных яиц на Пасху: что приготовить на праздничный стол 1 7.04.2023, 18:12

Оригинальные рецепты помогут разнообразить праздничное меню.

Многие хозяйки уже начали планировать меню на Пасху, которую по григорианскому календарю будут отмечать в воскресенье 9 апреля, а по юлианскому – на неделю позже, то есть 16 апреля. TheLime предлагает взять на заметку варианты закусок из яиц для праздничного стола.

Яичный салат в лаваше

Ингредиенты: яйца (6 шт.), майонез (3 ст. л.), горчица (2-3 ч. л.), паприка (1/4 ч. л.), соль (1/4 ч. л.), черный перец (по вкусу), лук ( 2 ст. л.), зеленый лук (1 ст. л.), лаваш (4 шт.), бекон (4 полоски), латук (250 г), огурец (1/2 шт.).

Приготовление:

Яйца отвариваем вкрутую – 10 минут после закипания. Затем ждем, пока они остынут, нарезаем их средним кубиком.

Лук и зеленый лук промываем, мелко режем ножом. Огурце промываем и нарезаем кружочками.

Смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец. Добавляем туда же зеленый и репчатый лук, затем порезанные яйца.

Разогреваем сковороду и обжариваем бекон до хрустящей корочки.

Заворачиваем в лаваш яйца, бекон, огурец и латук.

Яйца по-шотландски

Ингредиенты: яйца (6 шт.), сухари для панировки, черный перец, говяжий фарш (500 г), горчица (1 ст. л.), чеснок (2 зубчика), соль, мука, зелень.

Приготовление:

Яйца заранее отвариваем вкрутую и очищаем.

Смешиваем фарш, чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец и горчицу. Делаем из этой массы шарики по 120-130 г.

Заворачиваем яйца в эти шарики. Обваливаем их в муке, обмакиваем во взбитом яйце, а затем опускаем в панировочные сухари.

Обжариваем шарики на сковороде примерно 3 минуты с каждой стороны.

Выкладываем обжаренные шарики в форму, застеленную фольгой. Выпекаем яйца 5 минут в духовке. Перед подачей можно также украсить зеленью.

Ирландский салат

Ингредиенты: яйца (4 шт.), зелень (250 г), огурцы (2 шт.), помидоры черри (250 г), зеленый горошек (200 г), лук (1 шт.), твердый сыр (150 г), майонез (3-4 ст. л.), зелень, яблочный уксус (2 ст. л.), горчица (1 ст. л.), соль, черный перец.

Приготовление:

Яйца заранее отвариваем вкрутую и очищаем.

Все овощи тщательно промываем, лук нарезаем полукольцами, огурцы и помидоры – кружочками, твердый сыр – соломкой. Яйца разрезаем на 6-8 частиц.

Для соуса смешиваем майонез, уксус, горчицу, добавляем 2-3 ч. л. воды.

Выкладываем зелень, овощи, сыр и яйца в салатник, добавляем майонез и аккуратно перемешиваем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».