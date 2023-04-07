Политолог: Путин как геополитик фантастически невезучий человек 1 7.04.2023, 18:49

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Кирилл Сазонов

Армения взяла курс на Запад.

Украинский политолог и боец спецподразделения «Хорт» Кирилл Сазонов раскрыл причины намерения властей Армении взять курс на Запад, «изменив» России. Сазонов сообщил, что в этом стремлении «страны-вассала» РФ нет ничего удивительного, если учесть, как Кремль в свое время не оказал им помощи в решении вопроса с Нагорным Карабахом.

Украинский политолог по поводу резкой смены курса Армении сообщил следующее: «Россия «кинула» Армению с поддержкой в Нагорном Карабахе, и Армения это, естественно, запомнила, а им приходится иметь дело с Азербайджаном, за спиной которого Эрдоган и Турция, поэтому Армения ищет новых более надежных союзников».

Затем Кирилл Сазонов добавил: «Это был удар не в спину, а ниже спины».

- Что касается общей картины, Путин как геополитик фантастически невезучий человек или неумный, но в казино ему ходить точно не стоит, разве что в свое собственное. Он не хотел, чтобы НАТО приближался к границам Росси, и потому напал на Украину? Он получил, что украинцы хотят теперь в НАТО подавляющим большинством, Финляндия вступила, Швеция вступает, Армения участвует в совместных учениях, то есть НАТО возле границ России стало гораздо больше, - подытожил свои размышления на тему планов Армении «дружить» с Западом боец ВСУ.

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