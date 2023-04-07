У более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта 6 7.04.2023, 19:00

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митрополит онуфрий во время богослужения, фото: пресс-служба упц мп

Митрополит Онуфрий получил в Москве российский паспорт 21 год назад.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (в миру Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство. Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».

Согласно выписке из системы «Роспаспорт», 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали заграничный паспорт. А это означает, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

Онуфрий

Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон), оказывается, также имеет российское гражданство. Российский паспорт он получил уже в 2019 году в Москве. А в 2020 году получил целых два загранпаспорта гражданина России.

Журналисты выяснили также, что в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

Гедеон

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационную власть. В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области.

После деоккупации Изюма Иванов сбежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

Елисей

Сейчас у журналистов есть подтвержденная информация о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП. Они приводят лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство:

- митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);

- викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

- викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);

- управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

- управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

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